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Негода в горах: прикордонники звернулися до українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Негода в горах: прикордонники звернулися до українців
Найчастішими порушниками кордону стали чоловіки призовного віку
фото: dpsu.gov.ua

Уже зафіксовано 11 випадків загибелі чоловіків 

Державна прикордонна служба України звертає увагу громадян на істотне погіршення погодних умов у гірській місцевості: на високогірних ділянках кордону випало до 40 см снігу. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«На пильність прикордонників зміна погоди ніяк не вплине, адже охоронці кордону забезпечують надійну охорону державного рубежу за будь-яких умов. А от потенційним правопорушникам краще утриматися від своїх намірів, оскільки мандрівка засніженими горами може бути вкрай небезпечною для життя та здоров’я», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що лише з початку вересня на ділянці Західного регіонального управління Держприкордонслужби затримали 230 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Від початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, найчастішими порушниками кордону стали чоловіки призовного віку.

«Після введення в Україні воєнного стану на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 11 випадків загибелі військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон. Десятеро із них потонули, перепливаючи Тису, ще один помер від переохолодження, долаючи засніжене високогір’я.

Двоє утікачів були доставлені у лікарню з обмороженнями кінцівок. Інший чоловік, тікаючи від прикордонників, зістрибнув із бетонного берегоукріплення річки Тиса, впав та отримав два перелами ноги», - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Державна прикордонна служба закликає всіх громадян не порушувати закони України та не наражати на небезпеку своє здоров’я та життя.

Як повідомлялося, в Україні 18 вересня випав перший сніг. На Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста з'явилися фото із засніжених карпатських гір. Також рятувальники просять туристів утриматися від походів у гори.

Теги: кордон мандрівка потонули прикордонники чоловік снігопад

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