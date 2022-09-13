Як чоловіку вивезти дружину, дітей чи батьків за кордон: роз’яснення прикордонників

Подружжя може виїхати на лікування разом, якщо жінка має інвалідність І чи ІІ групи

Державна прикордонна служба України розповіла, у яких випадках можливий виїзд за межі України чоловіка, який супроводжує дітей, дружину, батьків на лікування.

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть супроводжувати дружину у випадку, якщо вона має інвалідність І чи ІІ групи та дітей, які мають інвалідність. Також правило стосується батьків тяжкохворих дітей. Йдеться про перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ, здійснюється матір’ю та/або батьком, опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователям.

Супроводжуючим треба мати такі документи:

довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісніорфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги);

або документ, виданий лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ;

документ, що підтверджує родинні зв’язки (у разі здійснення супроводу матір’ю та/або батьком);

або документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зняв обмеження на кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, під час воєнного стану.