Як виїхати чоловікам-студентам, що навчаються за кордоном: відповідь МВС

Студенти-чоловіки можуть виїхати за кордон, якщо у них є запис про надання відстрочки

Для виїзду необхідні перекладені та нотаріально засвідчені документи, що підтверджують навчання в іноземному вузі

Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Для виїзду потрібно мати:

студентський квиток або студентську візу;

перекладені та нотаріально засвідчені документи, що підтверджують навчання в іноземному вузі;

військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову;

довідку видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон.

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язаним чоловікам поки що не дозволяють виїжджати з України навіть під заставу 200 тисяч гривень, як обіцяли з 1 вересня.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що чоловікам буде дозволено виїжджати з України після завершення дії воєнного стану.