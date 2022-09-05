Як виїхати чоловікам-студентам, що навчаються за кордоном: відповідь МВС
Для виїзду необхідні перекладені та нотаріально засвідчені документи, що підтверджують навчання в іноземному вузі
Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.
Для виїзду потрібно мати:
- студентський квиток або студентську візу;
- перекладені та нотаріально засвідчені документи, що підтверджують навчання в іноземному вузі;
- військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову;
- довідку видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон.
Раніше повідомлялося, що військовозобов'язаним чоловікам поки що не дозволяють виїжджати з України навіть під заставу 200 тисяч гривень, як обіцяли з 1 вересня.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що чоловікам буде дозволено виїжджати з України після завершення дії воєнного стану.
Коментарі — 0