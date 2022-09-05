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Як виїхати чоловікам-студентам, що навчаються за кордоном: відповідь МВС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як виїхати чоловікам-студентам, що навчаються за кордоном: відповідь МВС
Студенти-чоловіки можуть виїхати за кордон, якщо у них є запис про надання відстрочки
фото ілюстративне

Для виїзду необхідні перекладені та нотаріально засвідчені документи, що підтверджують навчання в іноземному вузі

Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні – мають право на виїзд. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Для виїзду потрібно мати:

  • студентський квиток або студентську візу;
  • перекладені та нотаріально засвідчені документи, що підтверджують навчання в іноземному вузі;
  • військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову;
  • довідку видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон.
Як виїхати чоловікам-студентам, що навчаються за кордоном: відповідь МВС фото 1

Раніше повідомлялося, що військовозобов'язаним чоловікам поки що не дозволяють виїжджати з України навіть під заставу 200 тисяч гривень, як обіцяли з 1 вересня.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що чоловікам буде дозволено виїжджати з України після завершення дії воєнного стану.

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Теги: МВС війна студенти документи квиток кордон навчання правила

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