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    На кордоні з Польщею затримано партію брендового одягу на 25 млн грн

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    Новий одяг було приховано серед вантажу гуманітарної допомоги - На кордоні з Польщею затримано партію брендового одягу на 25 млн грн
    Новий одяг було приховано серед вантажу гуманітарної допомоги
    Фото: Держприкордонслужба

    Серед «гуманітарки» правоохоронці виявили понад 16 тис. одиниць нового одягу

    На кордоні з Польщею спільна група оперативних співробітників та оглядовиків Луцького прикордонного загону, співробітників СБУ та Держмитслужби виявила контрабандну партію одягу. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Речі намагались ввезти в Україну через пункт пропуску «Ягодин», попередньо приховавши серед вантажу гуманітарної допомоги.

    Виявити незаконну оборудку вдалося у результаті застосування профілів ризику щодо можливого незаконного переміщення товарів через кордон.

    У результаті додаткового огляду було виявлено незадекларований товар на суму понад 25 млн грн.

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    На кордоні з Польщею затримано партію брендового одягу на 25 млн грн
    На кордоні з Польщею затримано партію брендового одягу на 25 млн грн
    На кордоні з Польщею затримано партію брендового одягу на 25 млн грн
    На кордоні з Польщею затримано партію брендового одягу на 25 млн грн

    Серед «гуманітарки» правоохоронці виявили 16,262 тис. одиниць нового одягу різних брендів, який не було зазначено у товаросупровідних документах.

    Товар, що за попередньою оцінкою коштує 25,775 млн грн, вилучено працівниками митниці.

    Теги: СБУ контрабанда Держприкордонслужба кордон
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