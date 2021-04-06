На кордоні з Польщею затримано партію брендового одягу на 25 млн грн

Серед «гуманітарки» правоохоронці виявили понад 16 тис. одиниць нового одягу

На кордоні з Польщею спільна група оперативних співробітників та оглядовиків Луцького прикордонного загону, співробітників СБУ та Держмитслужби виявила контрабандну партію одягу. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Речі намагались ввезти в Україну через пункт пропуску «Ягодин», попередньо приховавши серед вантажу гуманітарної допомоги.

Виявити незаконну оборудку вдалося у результаті застосування профілів ризику щодо можливого незаконного переміщення товарів через кордон.

У результаті додаткового огляду було виявлено незадекларований товар на суму понад 25 млн грн.

Серед «гуманітарки» правоохоронці виявили 16,262 тис. одиниць нового одягу різних брендів, який не було зазначено у товаросупровідних документах.

Товар, що за попередньою оцінкою коштує 25,775 млн грн, вилучено працівниками митниці.