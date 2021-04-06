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    Названі аграрні компанії, що потрапили до «контрабандного» санкційного списку

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    Санкції застосовані до 79 компаній - Названі аграрні компанії, що потрапили до «контрабандного» санкційного списку
    Санкції застосовані до 79 компаній
    Фото з відкритих джерел

    Під санкціями сім аграрних компаній

    Серед 79 юридичних осіб, яких пов'язують з контрабандою і до яких за рішенням Ради національної безпеки й оборони застосовані санкції, є компанії агросектора. Про це повідомляє Latifundist.com.

    Так, санкції застосували до:

    • «Квадро», Харківська область, до складу якої входить «Первомайський харчовий комбінат «ІДЕАЛ»;
    • «Маковій», Харківська область, засновник – Олена Пальчик (сфера діяльності – виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; діяльність агентів з торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, і ін.);
    • «Одек Плюс», Полтавська область, засновник – Євген Москалець (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин; фруктами і овочами; м'ясом та м'ясними продуктами і ін.);
    • Prometey Swiss S.A. – дочірня компанія групи компаній «Прометей» в Швейцарії, директор – громадянин Росії Василь Солдатов;
    • Binboro Sp. Z.o.o., Польща (оптова торгівля молочними продуктами);
    • Agro White Company OU, Естонія (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин);
    • Black Sea Commodities Trading Limited, ОАЕ; Oil House Sp. Z.o.o., Польща (оптова торгівля продуктами харчування, оптовий сектор, молочні продукти, крім сухих і консервованих).

    Обмеження до вищеперелічених компаній будуть діяти три роки.

    Санкції передбачають:

    • блокування активів — тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися належним йому майном;
    • обмеження торгових операцій (повне припинення);
    • обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України (повне припинення);
    • запобігання виведення капіталу за межі України;
    • зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
    • анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами та інше.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО від 2 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

    Згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 79 компаній.

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    Теги: контрабанда РНБО санкції аграрії
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