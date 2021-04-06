Названі аграрні компанії, що потрапили до «контрабандного» санкційного списку
Під санкціями сім аграрних компаній
Серед 79 юридичних осіб, яких пов'язують з контрабандою і до яких за рішенням Ради національної безпеки й оборони застосовані санкції, є компанії агросектора. Про це повідомляє Latifundist.com.
Так, санкції застосували до:
- «Квадро», Харківська область, до складу якої входить «Первомайський харчовий комбінат «ІДЕАЛ»;
- «Маковій», Харківська область, засновник – Олена Пальчик (сфера діяльності – виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; діяльність агентів з торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, і ін.);
- «Одек Плюс», Полтавська область, засновник – Євген Москалець (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин; фруктами і овочами; м'ясом та м'ясними продуктами і ін.);
- Prometey Swiss S.A. – дочірня компанія групи компаній «Прометей» в Швейцарії, директор – громадянин Росії Василь Солдатов;
- Binboro Sp. Z.o.o., Польща (оптова торгівля молочними продуктами);
- Agro White Company OU, Естонія (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин);
- Black Sea Commodities Trading Limited, ОАЕ; Oil House Sp. Z.o.o., Польща (оптова торгівля продуктами харчування, оптовий сектор, молочні продукти, крім сухих і консервованих).
Обмеження до вищеперелічених компаній будуть діяти три роки.
Санкції передбачають:
- блокування активів — тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися належним йому майном;
- обмеження торгових операцій (повне припинення);
- обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України (повне припинення);
- запобігання виведення капіталу за межі України;
- зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами та інше.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО від 2 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Згідно з рішенням РНБО, санкції застосовані до 79 компаній.