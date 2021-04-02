РНБО ввела санкції проти топ-10 контрабандистів в Україні

Список осіб, проти яких запроваджені санкції, поки не оприлюднено

Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти десяти осіб, які причетні до контрабанди.

«Уперше в історії України запроваджено персональні санкції щодо осіб, яких можна назвати топ-десяткою української контрабанди», – йдеться у повідомленні президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що за підрахунками експертів, збитки від контрабанди сягають 300 мільярдів гривень, які недоотримав бюджет України.

«Усунені десятки працівників митних органів», – підкреслив президент.

Президент підкреслив, що боротьба з контрабандою буде продовжуватися. Він зазначив, що під санкції потрапили тільки перші десять контрабандистів і вони не будуть останніми.

«Відсторонені від роботи десятки посадових осіб митних органів, а ще ми готуємо законодавчі зміни для введення криміналізації недостовірного митного декларування», – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що Офіс президента готує законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація неправдивого митного декларування. Офіційний перелік прізвищ осіб, проти яких запроваджені санкції, поки невідомий.

Напередодні стало відомо, що РНБО планує «маски-шоу» на митниці. Зокрема, як стверджують інформатори, планується серія затримань колишніх високопосадовців, які працювали в системі митної служби у 2015-2019 роках.

Буквально сьогодні правоохоронці викрили на Львівщині склад контрафактних сигарет на 18 млн грн.

У березні СБУ розповіла, як ділки переправляли наркотики на окупований Донбас у дитячих іграшках. Наркотики вивозили до РФ через пункти пропуску «Гоптівка» Харківської області та «Мілове» на Луганщині.

Також у зоні ООС було вилучено партію підробленого алкоголю та тютюнових виробів на понад 1 млн гривень.