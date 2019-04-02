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    У Могилів-Подільському невідомі підпалили авто прикордонника

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    У Могилів-Подільському невідомі підпалили авто прикордонника

    Постраждав автомобіль Toyota Camry, що належить начальнику одного з відділів місцевого прикордонного загону

    У Могилів-Подільському Вінницької області невідомі підпалили автомобіль співробітника прикордонної служби.

    Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

    Зазначається, що постраждав автомобіль Toyota Camry, що належить начальнику одного з відділів місцевого прикордонного загону. Вогонь пошкодив автомобіль зовні, а також моторний відсік.

    За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст.194 КК України – умисне знищення або пошкодження майна).

    Нагадаємо, у Києві у дворі 24-поверхового житлового будинку на вул. Здолбунівській згорів автомобіль.

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