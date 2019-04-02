У Могилів-Подільському невідомі підпалили авто прикордонника
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Постраждав автомобіль Toyota Camry, що належить начальнику одного з відділів місцевого прикордонного загону
У Могилів-Подільському Вінницької області невідомі підпалили автомобіль співробітника прикордонної служби.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Зазначається, що постраждав автомобіль Toyota Camry, що належить начальнику одного з відділів місцевого прикордонного загону. Вогонь пошкодив автомобіль зовні, а також моторний відсік.
За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст.194 КК України – умисне знищення або пошкодження майна).
Нагадаємо, у Києві у дворі 24-поверхового житлового будинку на вул. Здолбунівській згорів автомобіль.