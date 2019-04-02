У Могилів-Подільському невідомі підпалили авто прикордонника



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Постраждав автомобіль Toyota Camry, що належить начальнику одного з відділів місцевого прикордонного загону

У Могилів-Подільському Вінницької області невідомі підпалили автомобіль співробітника прикордонної служби.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Зазначається, що постраждав автомобіль Toyota Camry, що належить начальнику одного з відділів місцевого прикордонного загону. Вогонь пошкодив автомобіль зовні, а також моторний відсік.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст.194 КК України – умисне знищення або пошкодження майна).

Нагадаємо, у Києві у дворі 24-поверхового житлового будинку на вул. Здолбунівській згорів автомобіль.