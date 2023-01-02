Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Кубані розростається кладовище «вагнерівців» (відео)

Олександра Садова
glavcom.ua
На Кубані розростається кладовище «вагнерівців» (відео)
фото: телеграм-канал SOTA

Характерна відмінність могил – відсутність фотографій і вінок з п'ятикутною зіркою в центрі

У Росії з кожним днем повномасштабного вторгнення в Україну зростає кладовище окупантів із приватної військової компанії «Вагнер» на Кубані. Про це повідомляє російський телеграм-канал.

Поховання розташовані у Краснодарському краї країни-агресора. Характерна відмінність могил – відсутність фотографій і вінок з п'ятикутною зіркою в центрі.

«На кладовищі ПВК «Вагнер» у кубанській станиці Бакинська – поповнення могил найманців, убитих на війні з Україною», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Первомайську на Луганщині окупанти перетворили на шпиталь пологовий будинок, де лікуються поранені «вагнерівці»

Також шестеро ув'язнених, які вступили до ПВК «Вагнера», втекли з території навчального центру тимчасово окупованої частини Луганської області. Вони озброєні. Орієнтування щодо їхнього розшуку надійшло в Ростовську область РФ, де можуть перебувати дезертири.

Раніше писали, що диктатор Володимир Путін наближається до 23-ї річниці свого правління в максимальній ізоляції за всі ці роки. Російська еліта з жахом спостерігає за ситуацією в країні після початку вторгнення в Україну.

Читайте також: Терорист Пригожин записав новорічне звернення з моргу. Шокуюче відео

Теги: росія окупанти ПВК Вагнера кладовище

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

«Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом після нічного обстрілу
«Укренерго» повідомило, де найскладніша ситуація зі світлом після нічного обстрілу
На Кубані розростається кладовище «вагнерівців» (відео)
На Кубані розростається кладовище «вагнерівців» (відео)
Атака дронів по території України: ЗСУ назвали головну мету росіян
Атака дронів по території України: ЗСУ назвали головну мету росіян
На Херсонщині окупанти обстріляли міський ринок, є поранені
На Херсонщині окупанти обстріляли міський ринок, є поранені
Атака дронів на Київщину, мінометний обстріл Чернігівщини. Ситуація в регіонах на 2 січня
Атака дронів на Київщину, мінометний обстріл Чернігівщини. Ситуація в регіонах на 2 січня
Потужний удар ЗСУ по Макіївці: окупанти підтвердили розгром бази 
Потужний удар ЗСУ по Макіївці: окупанти підтвердили розгром бази 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
«Ломаченко – майбутній Медведчук»: начальник штабу «Азов» відреагував на допис боксера
34K
Дрони-камікадзе протягом чотирьох годин атакували Київ
29K
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
13K
Патріарх Філарет відзначає знаменну дату
13K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
У Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги (відео)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Сьогодні, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Вчора, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Вчора, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Вчора, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Вчора, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту