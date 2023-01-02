На Кубані розростається кладовище «вагнерівців» (відео)

Характерна відмінність могил – відсутність фотографій і вінок з п'ятикутною зіркою в центрі

У Росії з кожним днем повномасштабного вторгнення в Україну зростає кладовище окупантів із приватної військової компанії «Вагнер» на Кубані. Про це повідомляє російський телеграм-канал.

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Поховання розташовані у Краснодарському краї країни-агресора. Характерна відмінність могил – відсутність фотографій і вінок з п'ятикутною зіркою в центрі.

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«На кладовищі ПВК «Вагнер» у кубанській станиці Бакинська – поповнення могил найманців, убитих на війні з Україною», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Первомайську на Луганщині окупанти перетворили на шпиталь пологовий будинок, де лікуються поранені «вагнерівці».

Також шестеро ув'язнених, які вступили до ПВК «Вагнера», втекли з території навчального центру тимчасово окупованої частини Луганської області. Вони озброєні. Орієнтування щодо їхнього розшуку надійшло в Ростовську область РФ, де можуть перебувати дезертири.

Раніше писали, що диктатор Володимир Путін наближається до 23-ї річниці свого правління в максимальній ізоляції за всі ці роки. Російська еліта з жахом спостерігає за ситуацією в країні після початку вторгнення в Україну.

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