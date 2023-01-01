Терорист Пригожин записав новорічне звернення з моргу. Шокуюче відео
«Ну че, парни. Счастливо! C Новым годом», – говорить власник «Вагнера» тілам загиблих бойовиків
Російський терорист, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» у новорічну ніч відвідав морг, де зберігаються тіла загиблих на війні в Україні окупантів. Про це пишуть російські ЗМІ.
Таким дивним чином Пригожин ніби-то віддав шану загиблим бійцям ПВК «Вагнер».
На відео Пригожин заявляє про «закінчення контракту» вбитих найманців.
«Тут лежать бійці ПВК «Вагнер». Вони загинули героїчно на фронті», – розповів Пригожин.
На відео видно з декілька десятків трупів у чорних пакетах накиданих на одну купу.
«Хлопці, щасливо, із Новим роком», – сказав Пригожин тілам загиблих бойовиків.
Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомили, що фінансист ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжує набирати владу і створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.
Пригожин витрачає на війну в Україні понад $100 млн на місяць.
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