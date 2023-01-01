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Терорист Пригожин записав новорічне звернення з моргу. Шокуюче відео

glavcom.ua
Терорист Пригожин записав новорічне звернення з моргу. Шокуюче відео
Пригожин записав новорічне привітання на фоні мішків з трупами
фото: кадр відео

«Ну че, парни. Счастливо! C Новым годом», – говорить власник «Вагнера» тілам загиблих бойовиків

Російський терорист, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» у новорічну ніч відвідав морг, де зберігаються тіла загиблих на війні в Україні окупантів. Про це пишуть російські ЗМІ.

Таким дивним чином Пригожин ніби-то віддав шану загиблим бійцям ПВК «Вагнер».

На відео Пригожин заявляє про «закінчення контракту» вбитих найманців.

«Тут лежать бійці ПВК «Вагнер». Вони загинули героїчно на фронті», – розповів Пригожин.

На відео видно з декілька десятків трупів у чорних пакетах накиданих на одну купу. 

«Хлопці, щасливо, із Новим роком», – сказав Пригожин тілам загиблих бойовиків.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомили, що фінансист ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжує набирати владу і створює військову структуру, паралельну збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна – принаймні в інформаційному просторі.

Пригожин витрачає на війну в Україні понад $100 млн на місяць.

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Теги: ПВК Вагнера відео тероризм війна

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