Рашисти звезли сотні поранених «вагнерівців» у пологовий шпиталь на Луганщині

Ворог продовжує використовувати цивільні заклади для потреб лікування озброєних окупантів

У Первомайську на Луганщині окупанти перетворили на шпиталь пологовий будинок, де лікуються поранені «вагнерівці».

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Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, ворог продовжує використовувати цивільні заклади для потреб лікування озброєних російських окупантів.

Так, у місті Первомайськ Алчевського району Луганської області у приміщенні полового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених найманців ПВК «Вагнер».

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Також сказано, що у приміщені місцевої школи розгорнуто «польовий шпиталь», де лікуються близько 100 військовослужбовців окупаційних військ.

Станом на 1 січня 2023 року загальні бойові втрати противника склали близько 106 тис. 720 осіб.

Раніше Генштаб повідомив, на яких напрямках ворог перегруповує війська.

Триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 35 авіаційних ударів, зокрема, застосував БпЛА «Шахед-136», всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також російські окупанти здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон, повідомив Генштаб ЗСУ.