Рашисти шукають озброєних «вагнерівців» у Ростовській області

Ув'язнені втекли у період з 21 по 22 грудня

«Вагнерівці» втекли з території навчального центру тимчасово окупованої частини Луганської області

Шестеро ув'язнених, які вступили до ПВК «Вагнера», втекли з території навчального центру тимчасово окупованої частини Луганської області. Про це повідомляє Коммерсант.

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Повідомляється, що вони озброєні. Орієнтування щодо їхнього розшуку надійшло в Ростовську область РФ, де можуть перебувати дезертири.

За даними російських ЗМІ, навчальний центр розташований у Краснодонському районі Луганської області. Ув'язнені втекли у період з 21 по 22 грудня. Серед них три громадяни Узбекистану і по одному – Росії, Білорусії та Киргизії. Їхні імена та інші подробиці не наводяться.

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Нагадаємо, відомий український тенісист Сергій Стаховський, котрий після початку повномасштабного вторгнення Росії пішов служити до ЗСУ, похвалився трофеями. На своїй сторінці в Instagram 36-річний киянин виклав фотографії трьох військовополонених.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.