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Рашисти шукають озброєних «вагнерівців» у Ростовській області

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти шукають озброєних «вагнерівців» у Ростовській області
Ув'язнені втекли у період з 21 по 22 грудня
фото з відкритих джерел

«Вагнерівці» втекли з території навчального центру тимчасово окупованої частини Луганської області

Шестеро ув'язнених, які вступили до ПВК «Вагнера», втекли з території навчального центру тимчасово окупованої частини Луганської області. Про це повідомляє Коммерсант.

Повідомляється, що вони озброєні. Орієнтування щодо їхнього розшуку надійшло в Ростовську область РФ, де можуть перебувати дезертири.

За даними російських ЗМІ, навчальний центр розташований у Краснодонському районі Луганської області. Ув'язнені втекли у період з 21 по 22 грудня. Серед них три громадяни Узбекистану і по одному – Росії, Білорусії та Киргизії. Їхні імена та інші подробиці не наводяться.

Нагадаємо, відомий український тенісист Сергій Стаховський, котрий після початку повномасштабного вторгнення Росії пішов служити до ЗСУ, похвалився трофеями. На своїй сторінці в Instagram 36-річний киянин виклав фотографії трьох військовополонених.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

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Теги: ПВК Вагнера Україна Луганская область росія війна

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