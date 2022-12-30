Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post

Через невдачі в Україні Путін все більше ізолюється від російських еліт

Російський диктатор перебуває в ізоляції та нікому не довіряє

Диктатор Володимир Путін наближається до 23-ї річниці свого правління в максимальній ізоляції за всі ці роки. Російська еліта з жахом спостерігає за ситуацією в країні після початку вторгнення в Україну, пише The Washington Post.

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Понад 300 днів жорстокої війни проти України підірвали десятиліттями старанно культивовані економічні відносини Росії із Заходом, перетворивши країну на ізгоя, тоді як спроби Кремля замінити ці зв’язки більш тісною співпрацею з Індією та Китаєм, схоже, провалюються.

Путін, який розпочав свою кар’єру агентом радянського КДБ, завжди дотримувався власної думки, покладаючись на найближче коло старих друзів і довірених людей, але, здавалося, ніколи повністю не довіряв комусь. Але тепер між Путіним і більшою частиною еліти країни виникає прірва, як розповідають російські бізнесмени, чиновники та аналітики.

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«Путін відчуває втрату своїх друзів. Лукашенко – єдиний, до кого він може поїхати. Всі інші бачать його тільки в разі необхідності», – сказав один російський державний чиновник із тісними зв’язками в дипломатичних колах, який говорив на умовах анонімності через побоювання покарання.

Серед російської еліти назріває питання про тактику Путіна у 2023 році після серії військових відступів цієї осені. За словами старшої наукової співробітниці Фонду Карнегі Тетяни Станової, виникає розрив між тими в еліті, які хочуть, щоб Путін зупинив військову атаку, і тими, хто вважає, що він повинен продовжувати ескалацію.

Російський державний чиновник сказав, що єдиний план Путіна, здається, полягав у постійних спробах змусити Захід і Україну розпочати переговори за допомогою авіаударів по критично важливій інфраструктурі України та інших загроз. Цього тижня Путін повторив цю тактику. На Різдво він оголосив, що відкритий для мирних переговорів. Натомість Росія завдала ще одного масштабного ракетного удару, що спричинило відсутність електроенергії в кількох регіонах.

Мільярдер, державний чиновник і кілька аналітиків звернули увагу на перенесення щорічного звернення Путіна до народу, коли російський президент загалом викладає плани на наступний рік, і скасування його щорічної пресконференції марафону як ознаку ізоляції та спробу захистити його від прямих запитань, оскільки він не має чітких планів на майбутнє.

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Олександра Прокопенко, колишня радниця Центрального банку Росії, яка пішла у відставку та покинула Росію через кілька тижнів після початку вторгнення, сказала в інтерв’ю, що її колишні колеги «намагаються не розглядати війну з точки зору переможців і переможених. Але вони знають, що для Росії зараз немає хорошого виходу».

Путін також скасував свою щорічну новорічну зустріч із мільярдерами країни, офіційно пославшись на ризик зараження. Це ще більше підкреслило зростання дистанції між президентом і бізнес-елітою.

Видання зазначає, що розкол зростає та створює для Путіна ще одну небезпеку на порозі 2023 року, останнього року перед президентськими виборами в 2024 році. Незважаючи на те, що останні опитування показують, що Путін зберігає підтримку переважної більшості населення, яке поки що продовжує сприймати кремлівську пропаганду, переважна більшість серед еліти вважає, що наступного року ситуація може стати більш нестабільною.

Є також питання стосовно російської армії, слабкість якої стала очевидною в останні місяці. Очевидно, що Росія не може належним чином навчити та спорядити 300 тис. військовослужбовців, призваних під час осінньої мобілізації.

Минулого тижня в інтерв’ю російському ЗМІ голова правління одного з найбільших російських банків «Открытие» Михайло Задорнов, який обіймав посаду міністра фінансів з 1997 по 1999 роки, зазначив, що Росія втратила ринки на Заході, які вона створювала ще з радянських часів.

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Загалом представники економічної еліти «розуміють, що це нічим добрим не закінчиться», каже російський мільярдер.

Прокопенко зауважила, що російська еліта, багато представників якої під санкціями, з жахом спостерігає за ситуацією: «Все, що вони побудували, зруйнувалося без причини».

Нагадаємо, міжнародний Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) визнав засновника та спонсора російської приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, відомого як «кухар Путіна», «людиною року» у номінації «організована злочинність та корупція».