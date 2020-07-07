Масштабна пожежа на Луганщині: кількість жертв зросла до шести



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Число жертв лісових пожеж у Луганській області досягло шести

Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовче озеро» та 45 житлових будинків у с. Смолянинове

Кількість жертв внаслідок масштабних лісових пожеж у Луганській області зросло. Загальне число загиблих досягло шести.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовче озеро» та 45 житлових будинків у с. Смолянинове.

«З 13:00 понад 1000 рятувальників, поліцейських та гвардійців Луганщини та приданих сил з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей залучені до гасіння пожежі. Щойно з Краматорська вилетіло 2 пожежні літаки АН-32П ДСНС України. Працює оперативний штаб. Ситуація контрольована. Робимо усе, аби зберегти життя людей», - зазначив Арсен Аваков.

Як повідомлялося, лісову пожежу, яка виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині, було локалізовано сьогодні вранці. Проте, у зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове та Вовче.

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області. У нараді взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко, а також голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.