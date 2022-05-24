На Луганщині через війну перестали працювати понад три тисячі підприємств

Окупанти вщент руйнують об’єкти цивільної інфраструктури

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Луганській області зупинилося понад три тисячі підприємств. Про це повідомляє пресслужба Офісу уповноваженого ВР з прав людини.

«Від початку повномасштабної військової агресії РФ проти України окупанти руйнують вщент об’єкти цивільної інфраструктури, внаслідок чого в Луганській області зупинилося понад три тисячі підприємств», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей рашисти вивезли понад 400 тонн зерна. А у Бердянську Запорізької області окупанти «націоналізують» майно підприємців, які відмовилися співпрацювати із загарбниками. При цьому, сільськогосподарських товаровиробників змушують брати на роботу вихідців з ОРДЛО та російських військових.

В омбудсмена нагадали, що жорстоке поводження з мирним населенням та знищення цивільних об’єктів є воєнними злочинами і грубим порушенням норм Женевських конвенцій та додаткових протоколів до них.

«Вони суворо забороняють окупаційній державі застосовувати примус фізичного чи морального характеру до осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також вчиняти пограбування та вилучення майна», – зазначають в Офісі.

Раніше повідомлялося, що у Василівці російські війська продовжують погрожувати підприємцям. Якщо останні не погодяться продавати свої товари в рублях, з ними обіцяють провести так звану «профілактичну бесіду».

Також російські окупанти в Запорізькій області викрадають українських громадян. Станом на вечір 17 травня 2022 року окупанти взяли в заручники 280 осіб. З них 163 звільнені та 117 досі в заручниках.