У Бердянську окупанти вигнали директора кінотеатру через відмову крутити пропагандистські фільми

Рашисти планують використовувати кінематограф для пропаганди та поширення фейків

Бердянський кінотеатр відмовився показувати російську пропаганду. Через це рашисти вигнали працівників приміщення та змінили всі замки. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

«Дирекція кінотеатру Filmax у Бердянську відмовилася співпрацювати з російськими військовими і показувати пропагандистські фільми. За непокору загарбники вигнали співробітників, замінили замки і незабаром планують все ж використовувати кінематограф для пропаганди та поширення фейків», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Василівці російські війська продовжують погрожувати підприємцям. Якщо останні не погодяться продавати свої товари в рублях, з ними обіцяють провести так звану «профілактичну бесіду».

«Росіяни продовжують грабувати окуповані території Запорізької області. Бердянці повідомляють, що уздовж Мелітопольського шосе пройшло кілька десятків зерновозів, що вивозили зерно зі складів агрокомпанії в районі Азовкабелю, яка від початку відмовилася від співпраці з окупантами та евакуювала свої потужності з окупованої території», – зазначають в ОВА.

Окупанти також звітують, що молоді матері у дитячій поліклініці отримали підгузки та дитяче харчування. Але вся продукція на фото має назви, написані латинськими літерами, і є гуманітарною допомогою Україні від закордонних партнерів.

Нагадаємо, що російські окупанти в Запорізькій області викрадають українських громадян. Станом на вечір 17 травня 2022 року окупанти взяли в заручники 280 осіб. З них 163 звільнені та 117 досі в заручниках.

До слова, у тимчасово окупованому смт Чернігівка Запорізької області російські військові взяли в полон настоятеля храму Св. Пророка Іллі Православної церкви України о. Ігоря Ончева.



