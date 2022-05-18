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    На Запоріжжі окупанти тримають у заручниках 117 українців

    На Запоріжжі окупанти тримають у заручниках 117 українців - На Запоріжжі окупанти тримають у заручниках 117 українців
    На Запоріжжі окупанти тримають у заручниках 117 українців
    фото з відкритих джерел

    Загарбники продовжують викрадати громадян України

    Російські окупанти в Запорізькій області викрадають українських громадян. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

    «На території Запорізької області окупанти продовжують викрадати громадян України. Станом на вечір 17 травня 2022 року в заручниках окупантів перебуває 280 осіб. З них 163 звільнені та 117 досі в заручниках», – йдеться в повідомленні.

    В ОВА нагадали, що для того, щоб рідні чи близькі громадян мали змогу потрапити до списків на обмін, потрібно повідомити їхні дані на гарячу лінію за телефоном: 0 800 503 508.

    У Запорізькій області завершено будівництво першої і другої лінії фортифікаційних споруд для оборони міста. Захисний рубіж зроблений із урахуванням усіх вимог до подібних інженерних оборонних ліній.

    Обласна рада позбавила нагород жителя Токмака, який підтримав окупантів. За співпрацю з росіянами позбавила орденів «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ та ІІ ступеню Валерія Шаповала.

    До слова, у тимчасово окупованому смт Чернігівка Запорізької області російські військові взяли в полон настоятеля храму Св. Пророка Іллі Православної церкви України о. Ігоря Ончева.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна полон військові Україна окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі окупанти тримають у заручниках 117 українців