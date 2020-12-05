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    Події в Україні

    На Луганщині в ДТП загинув боєць батальйону Луганськ-1

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    На Луганщині в ДТП загинув боєць батальйону Луганськ-1 та троє громадян доставлені до лікарні - На Луганщині в ДТП загинув боєць батальйону Луганськ-1
    На Луганщині в ДТП загинув боєць батальйону Луганськ-1 та троє громадян доставлені до лікарні
    Фото: Нацполіція

    Троє пасажирів з мікроавтобуса доставлені до лікарні

    На Луганщині в ДТП загинув боєць батальйону Луганськ-1. Ще троє людей потрапили до лікарні.

    Про це повідомила пресслужба МВС України.

    Зазначається, що  повертаючись зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108 військовий зіткнувся з мікроавтобусом.

    «Сьогодні, 5 грудня, за попередньою інформацією, в районі смт Смолянінове, співробітник БППОП «Луганськ-1» ім. Сергія Губанова, 1981 р.н., повертаючись зі служби на власному автомобілі ВАЗ-2108, зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП сержант поліції загинув на місці. Троє пасажирів з мікроавтобуса доставлені до лікарні», – йдеться в повідомленні.

    Зараз місці події знаходяться керівництво ГУНП та співробітники слідчо–оперативної групи.

    Як повідомлялося, 4 грудня вранці на Одеській площі в Києві під час руху в вантажному автомобілі DAF виникла пожежа.

    Теги: МВС ДТП Луганщина аварія
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