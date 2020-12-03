Розслідування: у придушенні протестів у Білорусі беруть участь ексберкутівці

Журналісти змогли зібрати дані з веб-кешу та визначити низку ексбійців «Беркуту», які нині працюють у силових структурах Мінська

Білоруські журналісти проаналізували соціальні мережі низки працівників мобільних загонів оперативного призначення (ОМОН) Мінська та дізналися, що частина спецпризначенців раніше служила у лавах українського «Беркуту».

Відповідні дані наводять автори розслідування білоруського видання «Новы час».

Автори розслідування «Що захищає «Беркут» в Білорусі» знайшли трьох ексберкутівців, які наразі затримують учасників протестів проти чинного президента країні Олександра Лукашенка.

Так, один з них – Сергій Панасенко. Він належав до миколаївської роти «Беркуту», а в 2013 році після перемоги в Україні Революції гідності втік в Білорусь, де отримав громадянство та роботу в ОМОНі Мінська.

Зокрема, Панасенко давав свідчення проти одного з активістів, які виступали проти Лукашенка ще у 2016 році, заявивши, що активіст не підкорився вимогам міліціянтів. У 2020 році Панасенко також брав участь у затриманні двох братів, які подавали скарги до Центральної виборчої комісії Білорусі через відмову реєструвати кандидатів.

Вперше журналісти написали про нього ще у 2017 році. Відтоді він приховав або знищив більшість інформації про своє минуле в соцмережах, однак журналісти змогли зібрати дані з веб-кешу та визначити ще низку ексбійців «Беркуту», які, так само як і Панасенко, нині працюють у силових структурах Мінська.

Серед них – Анатолій Примак, який також служив у «Беркуті» при МВС України в Миколаївській області. Він також «почистив» інформацію у соцмережах, прибрав своє фото та створив додаткову сторінку у «ВК» під псевдонімом Станіслав Семенюк. На фото до цієї сторінки Примак – у центрі Мінська. Окрім того, його вдалося ідентифікувати завдяки фото зі спортивних змагань, які проходили у білоруській столиці.

Окрім того, зі сторінки «Станіслав Семенюк» Примак в одній з груп у «ВК» підтвердив, що раніше він служив у «Беркуті».

Як відзначають розслідувачі, ім'я українського ексберкутівця є у матеріалах справи проти білоруського активіста та анархіста Миколи Дядока, який брав участь в акції «Свобода політв'язням» 26 лютого у Мінську. Тоді Примак мав бути свідком на суді, однак на засідання не з'явився.

Окрім того, за фотографіями у соцмережах журналісти знайшли іще одного колишнього українського спецпризначенця – Дмитра Анцупова.

Вперше у білоруських матеріалах він з'явився у тексті державного агітаційного видання «СБ. Білорусь сьогодні». Публікація присвячена зборам в УВС Мінського облвиконкому, яке відбулося в липні 2018 року і була приурочена до підведення підсумків роботи регіонального ОМОН за перше півріччя. Він також з'явився у сюжеті білоруського державного телеканалу після здачі ОМОНом іспитів.

Натомість 24 квітня 2014 року він взяв участь в спеціальних тактичних навчаннях на блокпосту для перевірки необхідних дій особового складу своєї частини із забезпечення громадського порядку та недопущення збройних конфліктів в Миколаєві, а також по фільтрації транспортних засобів та вжиття необхідних заходів у разі прориву.

Аккаунт Анцупова у соцмережах демонструє його підтримку терористичному угрупованням на території так званих Л/ДНР, а також вихваляння величі і могутності Росії. Він також поширював тексти проросійської сепаратистської організації «За Одесу-мати».