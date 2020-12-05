У МВС запевняють, що ексберкутівець Шаповалов не служитиме в поліції
МВС і Національна поліція оскаржать рішення Харківського окружного адмінсуду про відновлення на службі екскомандира роти «Беркут» Віктора Шаповалова
У міністерстві внутрішніх справ України відреагували на рішення суду про поновлення колишнього командира роти харківського підрозділу «Беркуту» Віктора Шаповалова на посаді в МВС.
Про рішення Нацполіції повідомив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.
«МВС і Національна поліція оскаржать рішення Харківського окружного адмінсуду про відновлення на службі екскомандира роти «Беркут» Віктора Шаповалова. Він не буде служити у лавах поліції – таким там не місце», – написав у твітері Шевченко.
Нагадаємо, 3 жовтня 2016 року екс-беркутівець з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.
Шаповалов детально розповів, як спецпризначенці з різних областей відрізняли одне одного на Майдані у лютому 2014 року.
За його словами, на шоломи ззаду клеїли різнокольорові наліпки. Адвокати стверджують, що ця інформація дасть можливість розрізнити інших причетних до поранень та вбивств майданівців.
Самого Шаповалова обвинувачували в перевищенні службових повноважень.
Він перебував під арештом у 2015-2019 роках, коли його звільнили з-під варти за «законом Савченко» (один день тримання під арештом зараховувався за два дні в ув’язненні).