  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У МВС запевняють, що ексберкутівець Шаповалов не служитиме в поліції

    • Розсилка

    МВС і Національна поліція оскаржать рішення Харківського окружного адмінсуду про відновлення на службі екскомандира роти «Беркут» Віктора Шаповалова

    У міністерстві внутрішніх справ України відреагували на рішення суду про поновлення колишнього командира роти харківського підрозділу «Беркуту» Віктора Шаповалова на посаді в МВС.

    Про рішення Нацполіції повідомив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

    «МВС і Національна поліція оскаржать рішення Харківського окружного адмінсуду про відновлення на службі екскомандира роти «Беркут» Віктора Шаповалова. Він не буде служити у лавах поліції – таким там не місце», – написав у твітері Шевченко.

    Нагадаємо, 3 жовтня 2016 року екс-беркутівець з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

    Шаповалов детально розповів, як спецпризначенці з різних областей відрізняли одне одного на Майдані у лютому 2014 року.

    За його словами, на шоломи ззаду клеїли різнокольорові наліпки. Адвокати стверджують, що ця інформація дасть можливість розрізнити інших причетних до поранень та вбивств майданівців.

    Самого Шаповалова обвинувачували в перевищенні службових повноважень.

    Він перебував під арештом у 2015-2019 роках, коли його звільнили з-під варти за «законом Савченко» (один день тримання під арештом зараховувався за два дні в ув’язненні).

     Читайте також матеріал Главкому: 
    Теги: МВС суд Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) Беркут поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies