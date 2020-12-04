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    Новини

    У Києві на ходу загорілася вантажівка (фото)

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    Вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі - У Києві на ходу загорілася вантажівка (фото)
    Вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі
    Фото: ДСНС

    Згоріли повністю кабіна та моторний відсік вантажівки

    У п’ятницю, 4 грудня, о 04:07 до столичної рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на Одеській площі в Голосіївському районі.

    На місці вогнеборці встановили, що під час руху в вантажному автомобілі DAF виникла пожежа. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Пожежу було ліквідовано о 05:05.

    Внаслідок пожежі згоріли повністю кабіна та моторний відсік, пошкоджені бак автомобіля.

    На місці події працювало 3 одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

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    У Києві на ходу загорілася вантажівка (фото)
    У Києві на ходу загорілася вантажівка (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС вантажівки рятувальники
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