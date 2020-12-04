У Києві на ходу загорілася вантажівка (фото)
Згоріли повністю кабіна та моторний відсік вантажівки
У п’ятницю, 4 грудня, о 04:07 до столичної рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на Одеській площі в Голосіївському районі.
На місці вогнеборці встановили, що під час руху в вантажному автомобілі DAF виникла пожежа. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Пожежу було ліквідовано о 05:05.
Внаслідок пожежі згоріли повністю кабіна та моторний відсік, пошкоджені бак автомобіля.
На місці події працювало 3 одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.
Жертв і постраждалих немає.
Причина загоряння наразі встановлюється.