У Києві на ходу загорілася вантажівка (фото)

Згоріли повністю кабіна та моторний відсік вантажівки

У п’ятницю, 4 грудня, о 04:07 до столичної рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі на Одеській площі в Голосіївському районі.

На місці вогнеборці встановили, що під час руху в вантажному автомобілі DAF виникла пожежа. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Пожежу було ліквідовано о 05:05.

Внаслідок пожежі згоріли повністю кабіна та моторний відсік, пошкоджені бак автомобіля.

На місці події працювало 3 одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.