На Луганщині від вогню постраждали 5 тисяч гектарів



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На Луганщині від вогню постраждали 5 тисяч гектарів

Орієнтовно в селі Смолянинове пошкоджено 69 будинків, з них 23 згоріли вщент

Унаслідок пожеж у Луганській області постраждала територія площею 5 тисяч гектарів.

Про це голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив у Facebook.

Голова ОДА проситиме Кабмін визнати пожежі в регіоні надзвичайною ситуацією державного рівня.

«За попередніми даними, на Луганщині від вогню постраждало 5 тисяч гектарів землі... Наразі на місці працюють фахівці, ми запустили дрони, які показують чітку картинку, де ще є пожежа, щоб ми могли зреагувати. Зранку буде черговий обліт дронів, побачимо, як це буде виглядати. Працюватимемо цілу ніч. Завтра на Кабміні будемо просити визнати цей випадок надзвичайною ситуацією державного рівня, щоб ми змогли якнайшвидше зробити акти стосовно шкоди, і щоб з державного бюджету змогли компенсувати людям згоріле житло», - зазначив голова ОДА.

За словами Гайдая, під час пожежі в селі Смолянинове загнули троє людей. Орієнтовно в селі пошкоджено 69 будинків, з них 23 згоріли вщент.

На місці розгорнуто оперативний штаб, залучено рятувальників з кількох областей.

Нагадаємо, кількість жертв внаслідок масштабних лісових пожеж у Луганській області зросла. Загальне число загиблих досягло шести.

До Новоайдарської лікарні евакуйовано 23 мешканця с. Смоляніново, з них - 16 дітей евакуйовані до дитячого відділення.

Серед дорослих евакуйованих 7 осіб з діагнозами - термічні опіки тіла, отруєння продуктами горіння, гостра реакція на стрес.

До Сєвєродонецької лікарні були госпіталізовані 5 осіб, двом з них надали допомогу і вони залишили лікарню.

Співробітники поліції, спецпризначенці, бійці батальйону Луганськ-1 та патрульні поліцейські усю ніч будуть патрулювати у селищі Смолянінове та на території дачного масиву біля озера Вовче, щоб запобігти мародерству, крадіжкам та не допустити скоєння інших правопорушень.

Як повідомлялося, лісову пожежу, яка виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на Луганщині, було локалізовано сьогодні вранці. Проте, у зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове та Вовче.

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо ліквідації лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області.