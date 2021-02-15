На Луганщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами

Нацгвардійці спільно з працівниками Служби безпеки України виявили схрон з боєприпасами

Біля воріт силовики натрапили на розтяжку з гранатою Ф-1, яку спочатку вдалося виявити службовій собаці

У населеному пункті Попасна Луганської області виявили схрон, в якому зберігалася зброя і боєприпаси. Його знайшли в одному з покинутих будинків.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

У суботу, 13 лютого, співробітники СБУ разом з кінологами Нацгвардії перевіряли двір одного з покинутих будинків.

Біля воріт силовики натрапили на розтяжку з гранатою Ф-1, яку спочатку вдалося виявити службовій собаці.

В ході огляду території біля будинку було знайдено зброю і боєприпаси. Про кількість і види знайдених предметів не повідомляється.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Пізніше прибули фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Раніше, на Київщині ділки організували нелегальний бізнес: збували гранатомети, кулемети, автомати. До складу злочинної групи входив колишній співробітник спецзагону МВС України.

Їх затримали під час збуту ручного протитанкового гранатомета за $1800. Раніше оперативники задокументували факт збуту вказаними особами автомату АКС-74У з набоями за 84 тис. грн.