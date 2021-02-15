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    Події в Україні

    На Луганщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами

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    Нацгвардійці спільно з працівниками Служби безпеки України виявили схрон з боєприпасами - На Луганщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами
    Нацгвардійці спільно з працівниками Служби безпеки України виявили схрон з боєприпасами
    Фото: Нацполіція

    Біля воріт силовики натрапили на розтяжку з гранатою Ф-1, яку спочатку вдалося виявити службовій собаці

    У населеному пункті Попасна Луганської області виявили схрон, в якому зберігалася зброя і боєприпаси. Його знайшли в одному з покинутих будинків.

    Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

    У суботу, 13 лютого, співробітники СБУ разом з кінологами Нацгвардії перевіряли двір одного з покинутих будинків.

    Біля воріт силовики натрапили на розтяжку з гранатою Ф-1, яку спочатку вдалося виявити службовій собаці.

    В ході огляду території біля будинку було знайдено зброю і боєприпаси. Про кількість і види знайдених предметів не повідомляється.

    На місце викликали слідчо-оперативну групу. Пізніше прибули фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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    На Луганщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами
    На Луганщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами
    На Луганщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами
    На Луганщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами
    На Луганщині виявили схрон зі зброєю та боєприпасами
    Фото: Нацполіція

    Раніше, на Київщині ділки організували нелегальний бізнес: збували гранатомети, кулемети, автомати. До складу злочинної групи входив колишній співробітник спецзагону МВС України.

    Їх затримали під час збуту ручного протитанкового гранатомета за $1800. Раніше оперативники задокументували факт збуту вказаними особами автомату АКС-74У з набоями за 84 тис. грн.

    Теги: МВС СБУ зброя бізнес Попасна боєприпаси
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