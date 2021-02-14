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    У світі

    Об’єднані Арабські Емірати визнали водійські посвідчення України

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    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та віцепрем'єр-міністр &ndash; міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян підписали угоду про співробітництво&nbsp; - Об’єднані Арабські Емірати визнали водійські посвідчення України
    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та віцепрем'єр-міністр – міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян підписали угоду про співробітництво 

    «Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль в ОАЕ» – Аваков

    Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали низку документів, серед яких взаємне визнання водійських посвідчень.

    Про це повідомили у МВС України.

    14 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та віцепрем'єр-міністр – міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф Бін Заїд Аль Нагаян підписали угоду про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом та Меморандум про взаєморозуміння між МВС України та МВС ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень.

    «Відтепер туристи зможуть за своїми правами орендувати автомобіль, а резиденти та люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві», – зазначив Аваков.

    Після підписання Меморандуму водії можуть користуватися правами, які отримали у своїй країні.

    Нагадаємо, на день закоханих Володимир Зеленський зустрінеться з арабським принцем.

    Теги: МВС міністр Арсен Аваков автомобіль Володимир Зеленський ОАЕ
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