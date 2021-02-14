Білоруські силовики схопили гостей концерту, що відбувався під національною символікою

Влада звітує про припинення «деструктивного заходу»

Білоруські правоохоронні органи ввечері в суботу затримали На базі відпочинку «Огонек» поблизу Мінська білоруські правоохоронці затримали кілька десятків учасників і глядачів рок-концерту, що відбувався з використанням національної біло-червоно-білої символіки. Про це повідомляє Правозахисний центр «Весна».

«Всього на концерті було затримано 67 осіб. Чотирьох після складання протоколів про правопорушення відпустили зі Смолевицького РВВС», – йдеться в повідомленні Центру.

Правозахисники зазначають, що також з РВВС були відпущені неповнолітні. Щодо затриманих складено протоколи.

Наразі правозахисникам відомі прізвища 18 з них, зокрема і музикантів.

У правозахисному центрі зазначили, що ввечері 13 лютого планувався концерт білоруських груп «Разбитое сердце пацана», Panska Moc и Ok-Band.

Зі свого боку, в МВС Білорусі заявили, що припинили несанкціонований захід.

«Вчора ввечері співробітники міліції припинили несанкціонований масовий захід з використанням бчб-символіки: під виглядом музичної вечірки на оздоровчій базі біля Смолевичів зібралися активісти деструктивних телеграм-каналів», – йдеться в повідомленні в Телеграм-каналі офіційного представника МВС Ольги Чемоданової в неділю.

За даними МВС, загалом було затримано 68 осіб, зокрема неповнолітніх. На дорослих складено протоколи за порушення порядку організації або проведення масових заходів, а щодо батьків затриманих підлітків проводиться перевірка за фактом невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей.

«Наразі десятьох осіб відпустили (неповнолітніх і тих, у кого на утриманні малолітні), з іншими проводиться розгляд. Відомо, що учасники «концерту» вживали спиртне, одна з дівчат могла перебувати в наркотичному сп'янінні (доставлена на медосвідчення)», – йдеться в повідомленні.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента. Переможцем оголошено Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція визнала результати виборів сфальсифікованими. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів. Останнім часом акції мають локальний характер.

Натомість керівництво країни готується заборонити біло-червоно-білий національний прапор, що став одним із символів протестів. Генпрокуратура має розглянути колективне звернення понад сотні громадян, які, як зазначається, вимагають визнати його екстремістською символікою і заборонити публічно демонструвати.