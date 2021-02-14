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    У світі

    Білоруські правоохоронці арештували двадцять лижників з національними прапорами

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    Акції білоруської опозиції помітно втратили свою масовість - Білоруські правоохоронці арештували двадцять лижників з національними прапорами
    Акції білоруської опозиції помітно втратили свою масовість
    Фото: charter97.org

    Затриманих звинувачують у спробі диверсії

    Не менше 19 осіб затримано білоруською міліцією в місті Молодечно Мінської області. Всі вони звинувачуються в організації неузгодженої антиурядової акції, повідомляє видання TUT.BY.

    За версією МВС Білорусі, люди зібралися близько підстанції і «під виглядом катання на лижах» влаштували мітинг, при цьому існувала «ймовірність пошкодження сторонніми предметами високовольтних ліній електропередач».

    Міліція зазначила, що люди використовували біло-червоно-білу символіку – в кольорах прапора, який став головним символом протестів проти Олександра Лукашенка. Як заявили в МВС, у затриманих «були виявлені відповідні прапори і розтяжки, балончик з фарбою червоного кольору, димова шашка, біло-червоно-білі парасольки, інша протестна атрибутика».

    За інформацією видання TUT.BY, затримано 11 жінок і 8 чоловіків. Правозахисний центр «Вясна» назвав імена п’яти затриманих.

    Раніше стало відомо, що на базі відпочинку поблизу Мінська міліцією було затримано близько 70 чоловік – учасників та гостей концерту альтернативних рок-груп, що також відбувався під біло-червоно-білим національним прапором білорусів.

    У січні керівник Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з якими за використання забороненої символіки, в тому числі біло-червоно-білих прапорів, громадянам будуть виписувати великі штрафи.

    Теги: Білорусь МВС Олександр Лукашенко протест
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