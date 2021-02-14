Білоруські правоохоронці арештували двадцять лижників з національними прапорами

Затриманих звинувачують у спробі диверсії

Не менше 19 осіб затримано білоруською міліцією в місті Молодечно Мінської області. Всі вони звинувачуються в організації неузгодженої антиурядової акції, повідомляє видання TUT.BY.

За версією МВС Білорусі, люди зібралися близько підстанції і «під виглядом катання на лижах» влаштували мітинг, при цьому існувала «ймовірність пошкодження сторонніми предметами високовольтних ліній електропередач».

Міліція зазначила, що люди використовували біло-червоно-білу символіку – в кольорах прапора, який став головним символом протестів проти Олександра Лукашенка. Як заявили в МВС, у затриманих «були виявлені відповідні прапори і розтяжки, балончик з фарбою червоного кольору, димова шашка, біло-червоно-білі парасольки, інша протестна атрибутика».

За інформацією видання TUT.BY, затримано 11 жінок і 8 чоловіків. Правозахисний центр «Вясна» назвав імена п’яти затриманих.

Раніше стало відомо, що на базі відпочинку поблизу Мінська міліцією було затримано близько 70 чоловік – учасників та гостей концерту альтернативних рок-груп, що також відбувався під біло-червоно-білим національним прапором білорусів.

У січні керівник Білорусі Олександр Лукашенко підписав поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з якими за використання забороненої символіки, в тому числі біло-червоно-білих прапорів, громадянам будуть виписувати великі штрафи.