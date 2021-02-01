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    Збували гранатомети, кулемети, автомати: на Київщині ділки організували нелегальний бізнес (фото)

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    Зловмисників затримали під час збуту ручного протитанкового гранатомета&nbsp; - Збували гранатомети, кулемети, автомати: на Київщині ділки організували нелегальний бізнес (фото)
    Зловмисників затримали під час збуту ручного протитанкового гранатомета 
    Фото: Київська міська прокуратура

    До складу злочинної групи входив колишній співробітник спецзагону МВС України

    Правоохоронці затримали трьох осіб, які у складі злочинної групи займалися збутом та зберіганням вогнепальної зброї на території столичного регіону. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.

    Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами слідства, нелегальний бізнес організували двоє киян та мешканець Київської області, колишній співробітник спецзагону МВС України.

    30 січня 2021 року у ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали вказаних осіб поблизу с. Лютіж Вишгородського району Київської області під час збуту ручного протитанкового гранатомета за $1800. Раніше оперативники задокументували факт збуту вказаними особами автомату АКС-74У з набоями за 84 тис. грн.

    У подальшому під час обшуків у помешканнях та автомобілях учасників групи правоохоронці вилучили предмет, схожий на кулемет, значну кількість набоїв до вогнепальної зброї, гранати та холодну зброю.

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    Збували гранатомети, кулемети, автомати: на Київщині ділки організували нелегальний бізнес (фото)
    Збували гранатомети, кулемети, автомати: на Київщині ділки організували нелегальний бізнес (фото)
    Збували гранатомети, кулемети, автомати: на Київщині ділки організували нелегальний бізнес (фото)
    Збували гранатомети, кулемети, автомати: на Київщині ділки організували нелегальний бізнес (фото)
    Збували гранатомети, кулемети, автомати: на Київщині ділки організували нелегальний бізнес (фото)
    Збували гранатомети, кулемети, автомати: на Київщині ділки організували нелегальний бізнес (фото)

    Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів.

    Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

    Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з працівниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Києві та Київській області та Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві.

    Теги: Національна поліція України прокуратура СБУ кримінал зброя Київщина боєприпаси кияни злочин
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