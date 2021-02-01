Збували гранатомети, кулемети, автомати: на Київщині ділки організували нелегальний бізнес (фото)

Зловмисників затримали під час збуту ручного протитанкового гранатомета

До складу злочинної групи входив колишній співробітник спецзагону МВС України

Правоохоронці затримали трьох осіб, які у складі злочинної групи займалися збутом та зберіганням вогнепальної зброї на території столичного регіону. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, нелегальний бізнес організували двоє киян та мешканець Київської області, колишній співробітник спецзагону МВС України.

30 січня 2021 року у ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали вказаних осіб поблизу с. Лютіж Вишгородського району Київської області під час збуту ручного протитанкового гранатомета за $1800. Раніше оперативники задокументували факт збуту вказаними особами автомату АКС-74У з набоями за 84 тис. грн.

У подальшому під час обшуків у помешканнях та автомобілях учасників групи правоохоронці вилучили предмет, схожий на кулемет, значну кількість набоїв до вогнепальної зброї, гранати та холодну зброю.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з працівниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Києві та Київській області та Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві.