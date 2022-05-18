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    Події в Україні

    На Луганщині знеструмлено останню робочу підстанцію

    У ході бойових дій поблизу Лисичанська російські окупанти знищили останню робочу підстанцію - На Луганщині знеструмлено останню робочу підстанцію
    У ході бойових дій поблизу Лисичанська російські окупанти знищили останню робочу підстанцію
    фото з відкритих джерел

    Ремонт неможливий до припинення бойових дій

    Луганська область залишилась без світла. Рашисти знеструмили останню робочу підстанцію. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Близько години тому зникло світло в тих домівках області, де воно ще залишалося. Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію», написав Гайдай.

    Зазначається, що руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій.

    Нагадаємо, вчора окупанти знову атакували Попасну, що на Луганщині із літаків. Через ворожі обстріли загинули четверо людей. Крім того, лікарі в Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з Гірського, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині знеструмлено останню робочу підстанцію