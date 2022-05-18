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    Події в Україні

    Окупанти знищили завод одного із лідерів ОПЗЖ (фото)

    Проросійська позиція фактичного власника рубіжнянського заводу &laquo;Зоря&raquo; не вберегла підприємство від обстрілу рашистської артилерії - Окупанти знищили завод одного із лідерів ОПЗЖ (фото)
    Проросійська позиція фактичного власника рубіжнянського заводу «Зоря» не вберегла підприємство від обстрілу рашистської артилерії
    фото: Facebook Дениса Казанського

    Співголова забороненої нині в Україні партії ОПЗЖ Юрій Бойко втратив контроль над заводом «Зоря»

    Науково-виробниче підприємство «Зоря», що розташоване у Рубіжному Луганської області, було обстріляне російськими окупантами. Про це написав на Facebook журналіст Денис Казанський.

    Казанський нагадав, що цей завод до початку повномасштабної російсько-української війни перебував під контролем проросійського політика, співголови забороненої в Україні після початку війни партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка.

    На фото, які журналісти виклав у соцмережі, видно, що будівлі та територія заводу зазнали обстрілів російської артилерії.

    Крім того, нині НВП «Зоря», судячи із фотографій російських військових на території підприємства, контролюється окупантами.

    «Так Росія віддячила йому за підтримку проросійського курсу», – іронічно прокоментував ситуацію на заводі Денис Казанський.

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    Окупанти знищили завод одного із лідерів ОПЗЖ (фото)
    Окупанти знищили завод одного із лідерів ОПЗЖ (фото)
    Окупанти знищили завод одного із лідерів ОПЗЖ (фото)

    Нагадаємо, що минулого, 2021-го року видання «Наші гроші» писало про те, як родина Юрія Бойка легалізувала свій контроль над НВП «Зоря».

    Сам Денис Казанський і раніше писав про те, що Юрій Бойко є неофіційним хазяїном не тільки НВП «Зоря», а і усього міста Рубіжне, де розташоване підприємство.

    Теги: росія окупанти війна Юрій Бойко Україна Опозиційна платформа — За життя окупація #stoprussia
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    Окупанти знищили завод одного із лідерів ОПЗЖ (фото)