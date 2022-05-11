На Луганщині ворог намагається взяти під контроль стратегічно важливу трасу
Росіяни хочуть прорватися до Рубіжного
Рашисти активізувалися у Луганській області, намагаються прорватися до Сєвєродонецька, захопити Рубіжне, відрізати Луганщину від «великої землі» взявши під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Ворог здійснює надпотужні обстріли області.
«Білогорівка нині форпост Луганщини, там рашисти намагаються вкотре перейти річку, але тільки риб годують…собою», – сказав Гайдай.
Гуманітарна ситуація на межі. Евакуація поки неможлива.
Росіяни викачали газ на розподільчій станції у Новопскові. Перекрили крани. За пару днів увесь регіон залишиться без газу.
«Мобільний зв‘язок не ловить. Працюємо над вирішенням ситуації, але надії мало. Луганщина відрізана від інформації ззовні», – поінформував голова ОВА.
Нагадаємо, Луганщина та Донеччина залишилися без газу: окупанти заблокували постачання.
Також рашисти обстріляли школу-інтернат на Луганщині.
Раніше стало відомо, що окупанти залишили Луганщину без комунікацій і гатять по «шляху життя».