ЄС готує нову допомогу Україні на 9 мільярдів євро

Європейська комісія планує ще у 2022 році виділити Україні до 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми й надалі будемо поруч з Україною – протягом усієї цієї війни та коли вона почне відбудову. Ми пропонуємо нову макрофінансову допомогу Україні до 9 мільярдів євро у 2022 році», – заявила вона.

За її словами, реконструкція має об'єднувати інвестиції та реформи. З часом це допоможе Україні на її європейському шляху.

