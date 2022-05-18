ЄС готує нову допомогу Україні на 9 мільярдів євро

«Ми й надалі будемо поруч з Україною – протягом усієї цієї війни та коли вона почне відбудову»

Європейська комісія планує ще у 2022 році виділити Україні до 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми й надалі будемо поруч з Україною – протягом усієї цієї війни та коли вона почне відбудову. Ми пропонуємо нову макрофінансову допомогу Україні до 9 мільярдів євро у 2022 році», – заявила вона.

За її словами, реконструкція має об'єднувати інвестиції та реформи. З часом це допоможе Україні на її європейському шляху.

We will continue to be by Ukraine's side - throughout this war and when they start rebuilding.



We are proposing new macro-financial assistance for Ukraine of up to €9 billion in 2022. pic.twitter.com/zC1dTTq49o — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022

«Ми пропонуємо платформу реконструкції на чолі з Україною і Європейською комісією. Маємо об’єднати держави-члени ЄС, міжнародних донорів, фінансові установи та інших партнерів», – додала очільниця Єврокомісії.

У лютому Євросоюз ухвалив рішення надати Україні термінову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 мільярда євро для підтримки стабільності. Перший транш у 600 мільйонів був поділений на 2 частини:

перші 300 мільйонів євро від ЄС Україна отримала 11 березня,

решту – 18 березня.

Другий транш у розмірі 600 мільйонів євро Київ має отримати 20 травня. 5 травня стало відомо, що Європейський Союз додатково виділить Україні 200 мільйонів євро на підтримку переселенців, які через війну переїхали до інших міст та регіонів.

Нагадаємо, що Зеленський закликає МВФ прискорити допомогу Україні.

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