Луганщина: окупанти атакували Попасну із літаків Су-35

Kікарі в Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з Гірського

На Луганщині четверо загиблих через ворожі обстріли, у реанімації Дніпра борються за життя дитини з Гірського, вчергове постраждав Сєверодонецький «Азот». Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Майже щодня гине мирне населення, втрачаємо житловий фонд, промисловість. Без людей, будинків, заводів – таке життя Луганщині хоче нав’язати «руський мир», який знищує все на своєму шляху. Вчора у Привіллі біля річки Сіверський Донець знайдено двох загиблих із ушкодженнями у вигляді мінно-вибухових травм, також надійшла інформація про втрачені життя у Золотому та Попасній», – зауважив він.

Очільник Луганщини повідомив, що зараз лікарі в Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з Гірського, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок.

Крім того, вчора осколкового поранення зазнав житель Сєверодонецька.

«Вдень росіяни вкотре відкрили вогонь по «Азоту» – пошкоджено одну із адмінбудівель та прохідну об’єднання. Загалом 15 артилерійських атак витримав наш обласний центр протягом 18 травня. Руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, у декількох з них згоріли квартири та дах. Також полум’ям були охоплені торговельні павільйони міста», – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, росіяни випустили ракети по Дніпру: над містом стовп диму.