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    Події в Україні

    Луганщина: окупанти атакували Попасну із літаків Су-35

    Луганщина: окупанти атакували Попасну із літаків Су-35
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Kікарі в Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з Гірського

    На Луганщині четверо загиблих через ворожі обстріли, у реанімації Дніпра борються за життя дитини з Гірського, вчергове постраждав Сєверодонецький «Азот». Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Майже щодня гине мирне населення, втрачаємо житловий фонд, промисловість. Без людей, будинків, заводів – таке життя Луганщині хоче нав’язати «руський мир», який знищує все на своєму шляху. Вчора у Привіллі біля річки Сіверський Донець знайдено двох загиблих із ушкодженнями у вигляді мінно-вибухових травм, також надійшла інформація про втрачені життя у Золотому та Попасній», – зауважив він.

    Очільник Луганщини повідомив, що зараз лікарі в Дніпрі борються за життя 15-річної дитини з Гірського, яка позавчора після обстрілу населеного пункту росіянами отримала травму нирок.

    Крім того, вчора осколкового поранення зазнав житель Сєверодонецька.

    «Вдень росіяни вкотре відкрили вогонь по «Азоту» – пошкоджено одну із адмінбудівель та прохідну об’єднання. Загалом 15 артилерійських атак витримав наш обласний центр протягом 18 травня. Руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок, у декількох з них згоріли квартири та дах. Також полум’ям були охоплені торговельні павільйони міста», – зазначив Гайдай.

    Нагадаємо, росіяни випустили ракети по Дніпру: над містом стовп диму.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Луганщина: окупанти атакували Попасну із літаків Су-35