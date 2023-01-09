На Луганщині окупанти вивозять жінок із пологового, аби лікувати там військових

Рішення щодо переходу цивільної медицини на обслуговування військових прийнято так званим урядом «ЛНР»

Із пологового будинку Антрациту Луганської області російські окупанти вивезли жінок, звільнивши таким чином місця для своїх військових. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Росіяни вивезли вагітних жінок з пологового будинку, аби переобладнати його у військових шпиталь», – зазначили у Центрі.

Також повідомляється, що рішення щодо переходу цивільної медицини на обслуговування військових прийнято так званим урядом «ЛНР».

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«Зокрема, вже розміщують російських військових Луганська міська багатопрофільна лікарня №3 та Луганська міська багатопрофільна лікарня №15. Також низка інших лікарень на тимчасово окупованій частині області», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 320 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.