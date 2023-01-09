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Мер Мелітополя розповів про значні втрати окупантів на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мер Мелітополя розповів про значні втрати окупантів на фронті
Морги Мелітополя переповненні тілами загарбників
фото ілюстративне

Мелітопольські лікарні переповнені пораненими окупантами

Тривалість життя окупантів щодня «тане на очах». Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Мер уточнив, що до Мелітополя завезли повну фуру ліквідованих росіян.

«Сьогодні до моргу поки що окупованого Мелітополя завезли повну фуру ліквідованих російських військових. Подекуди розірвані тіла розвантажили насипом, зайнявши весь морг», – повідомив Федоров.

За словами міського голови, тим часом лікарні переповнені пораненими росіянами, яких привезли з Василівки та інших населених пунктів на півночі від Мелітополя.

Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій. 

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Теги: окупанти війна Іван Федоров втрати ворог

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