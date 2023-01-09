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Вбивали й ґвалтували. Окупант зізнався у воєнних злочинах в Лимані (перехоплення)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Вбивали й ґвалтували. Окупант зізнався у воєнних злочинах в Лимані (перехоплення)
скріншот з відео СБУ

«Ми коли Лиман здавали, там усіх повирізали, хохлів…»

В одному з перехоплень військовий РФ підтвердив, що російські окупанти неодноразово вчиняли злочини проти мирного населення під час виходу з Лиману, йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

СБУ під час одного з перехоплень телефонної розмови окупантів отримала чергове підтвердження воєнних злочинів РФ. Чоловік розповів, як вони під час відступу з Лиману вбивали цивільних і ґвалтували жінок.

«Ми коли Лиман здавали, там усіх повирізали, хохлів є***их ... Гвалтували, різали їх там, розстрілювали. У Лимані, у Торському всіх просто. Йшли, розстрілювали. Усіх мужиків, хто молодший, забирали до себе туди, а баб, ось цих молодих: усіх є*ли, різали їх, розстрілювали», – зізнається у воєнних злочинах окупант.

СБУ задокументувала все сказане окупантом і зараз працює над тим, щоб військові РФ отримали максимальне покарання за кожен свій злочин. Загалом за фактами порушення законів і звичаїв війни з боку російської армії СБУ відкрила понад 21 тисячу кримінальних проваджень.

Нагадаємо, днями ГУР України оприлюднило нове перехоплення розмов російських окупантів, на якому чоловік скаржиться, що солдатам видають спорядження 1960-их років. Військовий російської армії розповідає матері про погане забезпечення і обурюється святкуванню Нового року. Також він шкодує що отримав повістку і вирішив воювати проти України.

Крім того, в одному з перехоплень СБУ окупант зізнається, що, маючи досвід участі у сирійській війні, розраховував на легкі перемоги і в Україні. Та потрапивши під «роздачу» ЗСУ на Запорізькому напрямку, зрозумів свою помилку. Він зізнався, що вже заздрить своїм колегам, яких планують відправити до Сирії: «Иванычу за*бись – в Сирию поедет. Он и еще один. На шару. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию».

Раніше російський загарбник розповів про знищення українського села армією РФ та про великі втрати під час штурму українських позицій – під час штурму із 140 росіян всього 45 осіб залишилося.

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Теги: війна росія Лиман деокупація

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Кримінал

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