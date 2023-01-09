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Окупанти атакували обʼєкти критичної інфраструктури в Херсоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти атакували обʼєкти критичної інфраструктури в Херсоні
Ярослав Янушевич / Telegram

Внаслідок російського обстрілу було зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень

Цієї ночі російські загарбники атакували обʼєкти критичної інфраструктури у Херсоні. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

«Обстріляли одне з підприємств критичної інфраструктури міста. Через російську атаку сталася пожежа, згорів автомобіль установи», – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок російського обстрілу було зруйновано електропідстанцію, що живить кілька великих котелень. Подача тепла та світла у Херсоні не припинялась. Люди не постраждали.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Херсон запалювальними снарядами.

До слова, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.

Теги: Херсон війна росія окупанти Україна

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