На Львівщині чоловік влаштував погром у лікарні (фото)

Зловмисник пошкодив двері та розбив три фасадні вікна лікарні

У вівторок вранці у місті Комарно на Львівщині чоловік напав на місцеву лікарню та влаштував у ній погром. Про це повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод у Facebook.

«Комарнівська лікарня сьогодні пережила агресивний напад. Близько восьмої ранку сюди увірвався чоловік, який, за словами місцевих, проживає в селі Тулиголово, розгромив медустанову і завдав серйозних тілесних ушкоджень пацієнтам. Наразі нападника затримано, на місці працює Національна поліція», – написав він і оприлюднив фотографії з місця подій.

За даними «Львівського порталу», інформацію про напад підтвердили правоохоронці.

«На місці події затримали 30-річного чоловіка, мешканця одного з сіл району, якого було доставлено до спеціалізованої медустанови. Він пошкодив двері та розбив три фасадні вікна лікарні. Звернень від громадян, які зазнали нападу від цього чоловіка, не надходило», – розповіла спікерка поліції Львівщини Світлана Добровольська.

Раніше у Борисполі хворий на коронавірус взяв із собою в лікарню гранату.