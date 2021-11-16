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    На Львівщині чоловік влаштував погром у лікарні (фото)

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    Комарнівська лікарня сьогодні пережила агресивний напад - На Львівщині чоловік влаштував погром у лікарні (фото)
    Комарнівська лікарня сьогодні пережила агресивний напад
    фото: Юрій Холод / Facebook

    Зловмисник пошкодив двері та розбив три фасадні вікна лікарні

    У вівторок вранці у місті Комарно на Львівщині чоловік напав на місцеву лікарню та влаштував у ній погром. Про це повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод у Facebook.

    «Комарнівська лікарня сьогодні пережила агресивний напад. Близько восьмої ранку сюди увірвався чоловік, який, за словами місцевих, проживає в селі Тулиголово, розгромив медустанову і завдав серйозних тілесних ушкоджень пацієнтам. Наразі нападника затримано, на місці працює Національна поліція», – написав він і оприлюднив фотографії з місця подій.

    За даними «Львівського порталу», інформацію про напад підтвердили правоохоронці.

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    На Львівщині чоловік влаштував погром у лікарні (фото)
    На Львівщині чоловік влаштував погром у лікарні (фото)
    На Львівщині чоловік влаштував погром у лікарні (фото)
    На Львівщині чоловік влаштував погром у лікарні (фото)
    На Львівщині чоловік влаштував погром у лікарні (фото)
    фото: Юрій Холод / Facebook

    «На місці події затримали 30-річного чоловіка, мешканця одного з сіл району, якого було доставлено до спеціалізованої медустанови. Він пошкодив двері та розбив три фасадні вікна лікарні. Звернень від громадян, які зазнали нападу від цього чоловіка, не надходило», – розповіла спікерка поліції Львівщини Світлана Добровольська.

    Раніше у Борисполі хворий на коронавірус взяв із собою в лікарню гранату.

    Теги: Національна поліція України Львівщина напад лікарня
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    На Львівщині чоловік влаштував погром у лікарні (фото)