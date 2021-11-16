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    Смертність від коронавірусу в Україні може зрости – МОЗ

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    За весь час пандемії в Україні від коронавірусу померло майже 78 тисяч людей - Смертність від коронавірусу в Україні може зрости – МОЗ
    За весь час пандемії в Україні від коронавірусу померло майже 78 тисяч людей
    фото: Міністерство охорони здоров'я України

    Від коронавірусу вчора померли 838 людей, що є максимумом за весь час пандемії

    Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що смертність від коронавірусу може зростати й після стабілізації ситуації з новими випадками заражень. Про це він повідомив під час брифінгу.

    «Смертність може продовжувати зростати навіть після стабілізації ситуації протягом двох тижнів», – повідомив він.

    При цьому Ляшко пояснив, чому це відбувається.

    «Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через деякий час після цього може бути летальний кінець хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті в жовтні становив 14 днів», – зазначив глава МОЗ.

    За добу 15 листопада у країні зафіксовано понад 16,3 тис. нових випадків Covid-19. Також за минулу добу госпіталізовано 2 264 особи, одужали – 21,9 тис. осіб, летальних випадків – 838. Така кількість смертей від вірусу за добу є максимумом за весь час пандемії.

    За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло понад 3,2 млн осіб, одужали – понад 2,6 млн осіб, летальних випадків – понад 77,9 тис.

    Минулої доби понад 268 тис. осіб вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали понад 102 тис. осіб, повністю імунізовано – понад 165 тис. осіб.

    З початку вакцинальної кампанії щеплено понад 12,3 млн осіб, з них отримали одну дозу – 12,3 млн осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – понад 8,8 млн осіб. Всього зроблено понад 22 млн щеплень.

    До слова, напередодні президент Зеленський розповів «декілька хороших новин». Так, президент заявив, що в Україні на 13% знизився рівень госпіталізацій від Сovid-19. Також він запевнив, що держава продовжує підтримувати бізнес та пообіцяв одну тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid-щеплення.

    Крім того, МОЗ заявив про проходження піку захворюваності на Covid-19.

    Також головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар смерть лікарня хвороби вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Смертність від коронавірусу в Україні може зрости – МОЗ