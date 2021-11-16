Смертність від коронавірусу в Україні може зрости – МОЗ

За весь час пандемії в Україні від коронавірусу померло майже 78 тисяч людей

Від коронавірусу вчора померли 838 людей, що є максимумом за весь час пандемії

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що смертність від коронавірусу може зростати й після стабілізації ситуації з новими випадками заражень. Про це він повідомив під час брифінгу.

«Смертність може продовжувати зростати навіть після стабілізації ситуації протягом двох тижнів», – повідомив він.

При цьому Ляшко пояснив, чому це відбувається.

«Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через деякий час після цього може бути летальний кінець хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті в жовтні становив 14 днів», – зазначив глава МОЗ.

За добу 15 листопада у країні зафіксовано понад 16,3 тис. нових випадків Covid-19. Також за минулу добу госпіталізовано 2 264 особи, одужали – 21,9 тис. осіб, летальних випадків – 838. Така кількість смертей від вірусу за добу є максимумом за весь час пандемії.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло понад 3,2 млн осіб, одужали – понад 2,6 млн осіб, летальних випадків – понад 77,9 тис.

Минулої доби понад 268 тис. осіб вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали понад 102 тис. осіб, повністю імунізовано – понад 165 тис. осіб.

З початку вакцинальної кампанії щеплено понад 12,3 млн осіб, з них отримали одну дозу – 12,3 млн осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – понад 8,8 млн осіб. Всього зроблено понад 22 млн щеплень.