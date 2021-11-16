Смертність від коронавірусу в Україні може зрости – МОЗ
Від коронавірусу вчора померли 838 людей, що є максимумом за весь час пандемії
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що смертність від коронавірусу може зростати й після стабілізації ситуації з новими випадками заражень. Про це він повідомив під час брифінгу.
«Смертність може продовжувати зростати навіть після стабілізації ситуації протягом двох тижнів», – повідомив він.
При цьому Ляшко пояснив, чому це відбувається.
«Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через деякий час після цього може бути летальний кінець хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті в жовтні становив 14 днів», – зазначив глава МОЗ.
За добу 15 листопада у країні зафіксовано понад 16,3 тис. нових випадків Covid-19. Також за минулу добу госпіталізовано 2 264 особи, одужали – 21,9 тис. осіб, летальних випадків – 838. Така кількість смертей від вірусу за добу є максимумом за весь час пандемії.
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло понад 3,2 млн осіб, одужали – понад 2,6 млн осіб, летальних випадків – понад 77,9 тис.
Минулої доби понад 268 тис. осіб вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали понад 102 тис. осіб, повністю імунізовано – понад 165 тис. осіб.
З початку вакцинальної кампанії щеплено понад 12,3 млн осіб, з них отримали одну дозу – 12,3 млн осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – понад 8,8 млн осіб. Всього зроблено понад 22 млн щеплень.
До слова, напередодні президент Зеленський розповів «декілька хороших новин». Так, президент заявив, що в Україні на 13% знизився рівень госпіталізацій від Сovid-19. Також він запевнив, що держава продовжує підтримувати бізнес та пообіцяв одну тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid-щеплення.
Крім того, МОЗ заявив про проходження піку захворюваності на Covid-19.
Також головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.
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