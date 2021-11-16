В Україні – рекорд смертності від Covid-19 за добу

За весь час пандемії від коронавірусу в Україні померло майже 78 тисяч людей

Від коронавірусу вчора померли 838 людей

В Україні за минулу добу зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей – максимум за весь час пандемії. Найбільше заражень вчора виявили у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.

Смертність від коронавірусу б'є рекорди

Як повідомляє пресслужба МОЗ, у понеділок було госпіталізовано з діагнозом або підозрою на ковід 2 264 особи. за офіційними даними вчора одужало понад 21,9 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,2 млн осіб;

одужало – 2,6 млн осіб;

летальних випадків – 77,9 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 15,2 млн.

Графіка МОЗ