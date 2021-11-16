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    В Україні – рекорд смертності від Covid-19 за добу

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    За весь час пандемії від коронавірусу в Україні померло майже 78 тисяч людей - В Україні – рекорд смертності від Covid-19 за добу
    За весь час пандемії від коронавірусу в Україні померло майже 78 тисяч людей
    фото з відкритих джерел

    Від коронавірусу вчора померли 838 людей

    В Україні за минулу добу зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей – максимум за весь час пандемії. Найбільше заражень вчора виявили у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.

    Смертність від коронавірусу б'є рекорди
    Смертність від коронавірусу б'є рекорди

    Як повідомляє пресслужба МОЗ, у понеділок було госпіталізовано з діагнозом або підозрою на ковід 2 264 особи. за офіційними даними вчора одужало понад 21,9 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,2 млн осіб;
    • одужало – 2,6 млн осіб;
    • летальних випадків – 77,9 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 15,2 млн.
    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    Протестували за вчора: методом ПЛР – понад 45,6 тис. осіб, методом ІФА – 13,5 тис., експрес-тестами – понад 53,6 тис.

    Найбільше заражень за добу в Дніпропетровській області (+1635), Одеській області (+1549), Києві (+1481), Запорізькій області (+1084).

    До слова, напередодні президент Зеленський розповів «декілька хороших новин». Так, президент заявив, що в Україні на 13% знизився рівень госпіталізацій від Сovid-19. Також він запевнив, що держава продовжує підтримувати бізнес та пообіцяв одну тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid-щеплення.

    Крім того, МОЗ заявив про проходження піку захворюваності на Covid-19.

    Також головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар смерть лікарня рекорд Володимир Зеленський президент вакцинація коронавірус
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    В Україні – рекорд смертності від Covid-19 за добу