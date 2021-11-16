В Україні – рекорд смертності від Covid-19 за добу

В Україні – рекорд смертності від Covid-19 за добуграфіка
Від коронавірусу вчора померли 838 людей
В Україні за минулу добу зафіксовано понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей – максимум за весь час пандемії. Найбільше заражень вчора виявили у Дніпропетровській, Одеській областях та в Києві.
Як повідомляє пресслужба МОЗ, у понеділок було госпіталізовано з діагнозом або підозрою на ковід 2 264 особи. за офіційними даними вчора одужало понад 21,9 тис. осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3,2 млн осіб;
- одужало – 2,6 млн осіб;
- летальних випадків – 77,9 тис.;
- проведено ПЛР-тестувань – 15,2 млн.
Протестували за вчора: методом ПЛР – понад 45,6 тис. осіб, методом ІФА – 13,5 тис., експрес-тестами – понад 53,6 тис.
Найбільше заражень за добу в Дніпропетровській області (+1635), Одеській області (+1549), Києві (+1481), Запорізькій області (+1084).
До слова, напередодні президент Зеленський розповів «декілька хороших новин». Так, президент заявив, що в Україні на 13% знизився рівень госпіталізацій від Сovid-19. Також він запевнив, що держава продовжує підтримувати бізнес та пообіцяв одну тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid-щеплення.
Крім того, МОЗ заявив про проходження піку захворюваності на Covid-19.
Також головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.