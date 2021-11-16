Мер Миколаєва потрапив у лікарню

Сєнкевичу провели повторне хірургічне втручання

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич потрапив у лікарню з ускладненнями після операції. Про це повідомляє «Новинт-N» з посиланням на джерело в апараті міськвиконкому.

Наразі мер перебуває на стаціонарному лікуванні у лікарні швидкої медичної допомоги (НШМД) м. Миколаєва.

За інформацією джерела, три тижні тому Сєнкевичу було зроблено хірургічну операцію на хребті. Операцію було проведено в Інституті нейрохірургії ім. академіка Ромоданова у м. Києві. Через деякий час, коли мер повернувся до Миколаєва, у нього виникли післяопераційні ускладнення, з якими він був госпіталізований до відділення нейрохірургії ЛШМД. Хворому було проведено повторне хірургічне втручання.

До слова, міський голова Умані Олександр Цебрій потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією та підозрою на коронавірус.

Також голова міста Яремча, що на Прикарпатті, Андрій Мироняк потрапив у ДТП.

Раніше мер Миколаєва заявив, що хто відмовиться від вакцинації, буде лікуватися власним коштом.