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    Мер Миколаєва потрапив у лікарню

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    Наразі мер Миколаєва перебуває на стаціонарному лікуванні у лікарні швидкої медичної допомоги - Мер Миколаєва потрапив у лікарню
    Наразі мер Миколаєва перебуває на стаціонарному лікуванні у лікарні швидкої медичної допомоги
    фото Олександр Сєнкевич/Facebook

    Сєнкевичу провели повторне хірургічне втручання

    Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич потрапив у лікарню з ускладненнями після операції. Про це повідомляє «Новинт-N» з посиланням на джерело в апараті міськвиконкому.

    Наразі мер перебуває на стаціонарному лікуванні у лікарні швидкої медичної допомоги (НШМД) м. Миколаєва.

    За інформацією джерела, три тижні тому Сєнкевичу було зроблено хірургічну операцію на хребті. Операцію було проведено в Інституті нейрохірургії ім. академіка Ромоданова у м. Києві. Через деякий час, коли мер повернувся до Миколаєва, у нього виникли післяопераційні ускладнення, з якими він був госпіталізований до відділення нейрохірургії ЛШМД. Хворому було проведено повторне хірургічне втручання.

    До слова, міський голова Умані Олександр Цебрій потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією та підозрою на коронавірус.

    Також голова міста Яремча, що на Прикарпатті, Андрій Мироняк потрапив у ДТП.

    Раніше мер Миколаєва заявив, що хто відмовиться від вакцинації, буде лікуватися власним коштом.

    Теги: мер Миколаїв лікарня хвороби Олександр Сенкевич
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    Мер Миколаєва потрапив у лікарню