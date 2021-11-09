У Борисполі хворий на коронавірус взяв із собою в лікарню гранату

Правоохоронці вилучили гранату у пацієнта коронавірусного відділення лікарні

Інфікований коронавірусом чоловік під час госпіталізації до Бориспільської лікарні взяв із собою шумову гранату. Про це розповів УНН головний лікар Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Олександр Щур.

«Чоловік взяв шумову гранату з собою при госпіталізації. Коли його переводили до реанімації, то побачили гранату», – повідомив лікар.

Медики викликали до лікарні поліцію.

Наразі чоловік перебуває в реанімації.

До слова, 24 жовтня в Києві з вікна інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №9 випала 60-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці події. Загибла проходила курс лікування у відділенні для хворих на Covid-19.

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