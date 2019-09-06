Тюремники спростували, що Зайцева отримала привілейовані умови



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Зайцева

Жінок, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, відправляють лише у Покровський виправний центр №79

Державна кримінально-виконавча служба України пояснила, чому засуджена у справі щодо ДТП з шістьма загиблими у Харкові Олена Зайцева відбуває покарання у виправному центрі №79, який ЗМІ назвали «майже санаторієм».

«Адміністрація спростовує поширену ЗМІ інформацію щодо направлення засудженої Зайцевої до установи виконання покарань з привілейованими умовами тримання», - говориться у повідомленні служби на сайті ДКВС.

Зазначається, що Зайцева засуджена за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України до 10 років позбавлення волі. Злочин, передбачений частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, є злочином, вчиненим з необережності.

Як повідомляється, в Державній кримінально-виконавчій службі України існує лише один сектор мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для жінок, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, при державній установі «Покровський виправний центр (№ 79)».

«Порядок визначення особам, засудженим до позбавлення волі, виду установи виконання покарань регламентовано наказом Міністерства юстиції України від 27.02.2017 № 680/5 «Про затвердження Положення про визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, Положення про центральну та міжрегіональну комісії з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2017 за № 265/30133 (далі - Положення).

Згідно пункту 1 Положення до виправних колоній мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання направляються засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності», - заявили у відомстві.

Повідомляється, що відповідно до вимог зазначеного вище Положення, засуджена Зайцева направлена для подальшого відбування покарання до вищезазначеного сектору.

«Щодо умов тримання засудженої Зайцевої повідомляємо, що одним із пріоритетних напрямів діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України є створення належних умов тримання засуджених в установах виконання покарань різних рівнів безпеки з тенденцією приведення їх у відповідність до вимог європейських норм і стандартів.

Так, з метою забезпечення дотримання прав людини і громадянина в місцях позбавлення волі, а також попередження подання скарг засудженими до Європейського суду з прав людини, адміністраціями установ виконання покарань вживається комплекс заходів щодо створення належних умов для відбування кримінальних покарань», - повідомили у відомстві, додавши відповідні фото із виправного центру, де перебуває Зайцева.

Нагадаємо, засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.

Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинуло шестеро осіб, а ще п’ятеро отримало травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова є чинний - 10 років позбавлення волі кожному.