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    На Львівщині у шахті стався обвал: загинув гірник

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    У місті Соснівка сталася аварія на шахті - На Львівщині у шахті стався обвал: загинув гірник

    У місті Соснівка сталася аварія на шахті

    Фото з відкритих джерел

    У місті Соснівка Львівської області на шахті «Надія» стався обвал породи

    У місті Соснівка Львівської області на шахті «Надія» стався обвал породи, загинув гірник. Про це повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

    «З шахти «Надія» (Львівська область) повідомляють про загибель шахтаря 1986 року народження. На глибині 544 м у 164 бортовому штреку стався обвал породи», – написав Волинець.

    За його інформацією, на місце події виїхали два відділення рятувальної служби.

    «За повідомленням рятувальників, медсестра підземного медичного пункту надавала допомогу, але, на жаль, дорогою на поверхню гірник помер», – додав він.

    Нагадаємо, народний депутат від «Батьківщини» Михайло Волинець звинуватив керівника фракції «Слуга народу» Давіда Арахамію в обмані та маніпуляціях. Про це Волинець заявив на позачерговому засіданні парламенту під час обговорення питання заборгованостей по заробітній платі для шахтарів.

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    Теги: шахта депутат
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    На Львівщині у шахті стався обвал: загинув гірник