На Львівщині у шахті стався обвал: загинув гірник

У місті Соснівка сталася аварія на шахті

У місті Соснівка Львівської області на шахті «Надія» стався обвал породи

У місті Соснівка Львівської області на шахті «Надія» стався обвал породи, загинув гірник. Про це повідомив у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

«З шахти «Надія» (Львівська область) повідомляють про загибель шахтаря 1986 року народження. На глибині 544 м у 164 бортовому штреку стався обвал породи», – написав Волинець.

За його інформацією, на місце події виїхали два відділення рятувальної служби.

«За повідомленням рятувальників, медсестра підземного медичного пункту надавала допомогу, але, на жаль, дорогою на поверхню гірник помер», – додав він.

Нагадаємо, народний депутат від «Батьківщини» Михайло Волинець звинуватив керівника фракції «Слуга народу» Давіда Арахамію в обмані та маніпуляціях. Про це Волинець заявив на позачерговому засіданні парламенту під час обговорення питання заборгованостей по заробітній платі для шахтарів.