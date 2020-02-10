Що українці думають про народних депутатів, яких самі ж і обрали

Борислав Береза Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«На їхньому тлі навіть Ви виглядаєте добре»

Мовою оригіналу

Житний рынок. Покупаю гранатовый сок. Жду, пока мне его выдавят. За мной стоит женщина. Вижу, что узнала и хочет что-то сказать, но сдерживается.

И все же эмоции видимо переполняют ее, она берет меня за руку, зло смотрит мне в глаза и сжав губы в куриную жопку выстреливает в меня несколькими фразами:

- Знаете, Береза, а я ведь не Ваша поклонница. И Вы мне раньше не нравились. Раздражали. Сейчас я Вас читаю. Почти со всем соглашаюсь. А эти в ВР... На их фоне даже Вы смотритесь хорошо. Вот, как Вы допустили, чтоб этих выбрали? Как Вы допустили, чтоб они всех убедили, что они это и есть выбор?

- А Вы за кого голосовали? - интересуюсь я.

- Какая разница? - взвизгнула она, отпустила мою руку и резко развернувшись ушла.

Мдя... Сомнительный комплимент: «На их фоне даже Вы смотритесь хорошо». Но ее реакция на мой вопрос очень показательна. И попытка переложить ответственность за результат голосования тоже.

А гранатовый сок, как всегда, оправдал ожидания. В отличии от многих наших избирателей.

Джерело: блог Борислава Берези

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