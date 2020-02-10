Що українці думають про народних депутатів, яких самі ж і обрали
«На їхньому тлі навіть Ви виглядаєте добре»
Мовою оригіналу
Житний рынок. Покупаю гранатовый сок. Жду, пока мне его выдавят. За мной стоит женщина. Вижу, что узнала и хочет что-то сказать, но сдерживается.
И все же эмоции видимо переполняют ее, она берет меня за руку, зло смотрит мне в глаза и сжав губы в куриную жопку выстреливает в меня несколькими фразами:
- Знаете, Береза, а я ведь не Ваша поклонница. И Вы мне раньше не нравились. Раздражали. Сейчас я Вас читаю. Почти со всем соглашаюсь. А эти в ВР... На их фоне даже Вы смотритесь хорошо. Вот, как Вы допустили, чтоб этих выбрали? Как Вы допустили, чтоб они всех убедили, что они это и есть выбор?
- А Вы за кого голосовали? - интересуюсь я.
- Какая разница? - взвизгнула она, отпустила мою руку и резко развернувшись ушла.
Мдя... Сомнительный комплимент: «На их фоне даже Вы смотритесь хорошо». Но ее реакция на мой вопрос очень показательна. И попытка переложить ответственность за результат голосования тоже.
А гранатовый сок, как всегда, оправдал ожидания. В отличии от многих наших избирателей.
Джерело: блог Борислава Берези