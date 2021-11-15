Темрява Зеленського. Хто приховує правду про ситуацію в енергетиці?

Як рятувати енергосистему та чи уникнемо блекауту?

Як не замерзнути взимку та не опинитися в пітьмі? Відповіді на ці питання тепер, за кілька тижнів до зими, шукають не лише у високих владних кабінетах. Дорадчий «консиліум» скликала лідерка фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Вона запросила колишніх керівників галузі, яким неодноразово доводилося працювати у критичних для енергосистеми держави обставинах: і сама Тимошенко, і її консультанти не раз рятували Україну від так званого блекауту.

Чим викликане хвилювання цього року? Знані енергетики стривожені тим, що нинішні керівники галузі доносять президенту некоректну інформацію про реальну ситуацію на електроенергетичному та газовому ринках. Представники влади щоразу перед телекамерами випромінюють впевненість і оптимізм щодо проходження осінньо-зимового сезону. Президент Володимир Зеленський звернувся до олігархів і пригрозив «пекельними днями», він закликав великий бізнес і деякі ЗМІ припинити «розганяти новини про нестачу вугілля та газу» в Україні».

Насправді ж, ситуація найгірша за останні два десятиріччя. І якщо преса замовкне, вугілля на складах теплових електростанцій більше не стане – мізерні запаси ТЕС повністю використають до настання сильних морозів. І марно сподіватися, що судна з вугіллям припливуть до того часу з Америки чи Росія раптом відкриє кордони для вугільних ешелонів з Казахстану. Надійним залишається лише маршрут з Польщі, але тих обсягів вугілля буде недостатньо. Паливо вже зараз спалюється прискореними темпами і склади на теплових електростанціях майже не поповнюються.

Ситуація в цифрах

«Запаси вугілля на складах ТЕС з початку листопада скоротилися на 137 тис. тонн і на ранок п'ятниці, 12 листопада, становлять 406 тис. тонн. У порівнянні з жовтнем, у листопаді середньодобовий обсяг спалювання вугілля на ТЕС зріс на 13% – з 58 тис. т до 65 тис. т, при цьому середньодобове постачання вугілля на ТЕС зросло лише на 0,7 тис. тонн», – поділилася інформацією колишня виконувачка обов’язків міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець.

Відповідно до затвердженого Міненерго графіка накопичень вугілля, всього до початку опалювального сезону потрібно було закласти на склади ТЕС 3 млн тонн, але насправді було накопичено в 2,3 раза менше. Ще влітку, замість того, щоб накопичувати паливо на зиму, станції прискореними темпами спалювали запаси.

За даними «Укренерго», на 12 листопада через відсутність палива не працюють 25 блоків ТЕС (+6 до попереднього тижня), п’ять енергоблоків – в аварійних ремонтах. АЕС працюють 12 блоками (+1 до минулого тижня). Для довідки: всього на ТЕС України 103 енергоблоки від 150 до 800 МВт, загальною потужністю 28,7 млн кВт.

Великі сподівання влада покладає на атомну енергетику – взимку планується експлуатувати 14 ядерних енергоблоків (всього їх 15). Нині частка АЕС у покритті навантаження зросла з 53% до 55,2%, ТЕС покривають менше ніж 25% навантажень.

Ольга Буславець: На 12 листопада через відсутність палива не працюють 25 блоків ТЕС (+6 до попереднього тижня), 5 енергоблоків – в аварійних ремонтах

Дійсно, завдяки атомній енергетиці вдасться зекономити сотні тисяч тонн вугілля, але ж відомо, що атомна генерація не розрахована на те, щоб регулювати вранішні та вечірні пікові навантаження в енергосистемі, тому для покриття пікових навантажень потрібно вмикати теплові енергоблоки. В міністерстві енергетики все ще сподіваються, що з Польщі, США і Казахстану до кінця листопада прибуде близько 500 тис. тонн вугілля. Але колишні керівники галузі в це не вірять.

Віялові відключення?

Енергетичний консиліум у Юлії Тимошенко (по центру). Справа: ексміністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко, колишній заступник міністра енергетики Сергій Чех, ексміністр енергетики Іван Плачков. Зліва: колишній керівник департаменту НАК «Нафтогаз України» Ярослав Диковицький, ексглава «Укргазвидобування» Ілля Рибчич, голова Громадської організації «Експертна рада з питань газової промисловості і ринку природного газу» Леонід Уніговський, ексміністр енергетики Юрій Продан

За порадами для урядовців «Главком» звернувся до учасників вже згаданого «консиліуму», скликаного Юлією Тимошенко. Ветерани енергетики обговорили невідкладні кроки. Колишній міністр Юрій Продан вважає, що нині найжахливіша ситуація за всі роки незалежності, адже «надійність енергосистеми залежить від того, буде імпорт чи не буде (імпорт вугілля та електроенергії – «Главком»). Ми серйозно залежимо від зовнішніх чинників», – пояснює ексміністр.

«Найцікавіше, що ми нічого не робимо, аби збалансувати енергосистему: є чіткі інструкції, як потрібно діяти в такій ситуації. Ми повинні за будь-яку ціну виконувати графіки накопичення вугілля, а тому треба зменшувати обсяги споживання електроенергії. Потрібно вводити графіки аварійних відключень, тобто запроваджувати графіки обмеження споживачів електроенергії (так звані віялові відключення – «Главком»). Якщо ми зараз цього не зробимо, доведеться робити пізніше, коли температура впаде до -10 градусів. Але тоді це буде значно болючіше», – наполягає Продан. Він радить керівництву держави терміново приймати політичне рішення, попри втрату рейтингу, та запроваджувати обмеження для споживачів.

В «Укренерго» стверджують , що жодних відключень будь-яких категорій споживачів з метою примусового зниження споживання електроенергії головний диспетчер не застосовував, тобто не запроваджував графіки аварійного відключення. Водночас компанія «ДТЕК» Ріната Ахметова вже активно застосовує графіки відключень споживачів по декілька днів поспіль, мотивуючи це проведенням ремонтних робіт.

Якщо ж не буде накопичено вугілля в достатніх обсягах, ситуацію можуть і не врятувати запроваджені владою термінові заходи. До прикладу, є ризик, що імпорт електроенергії з Білорусі може припинитися, хоча поки що він здійснюється рівним графіком 5 МВт протягом усієї доби.

Ризикованими також видаються наміри запустити додаткове виробництво електроенергії на київських ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і харківській ТЕЦ-5, паливом для яких служить дорогий газ – нині енергоблоки теплоелектроцентралей практично зупинені. Для того, щоб запустити ці блоки, потрібно купити додаткові обсяги газу. Державний Регулятор вже ухвалив відповідне рішення: 8 листопада НКРЕКП затвердила Тимчасовий порядок залученням енергогенеруючого обладнання, що використовує природний газ/мазут заради безпеки енергопостачання.

Відповідно до рішення НКРЕКП, згадані ТЕЦ отримають доплату до ціни продажу електроенергії на ринку на суму 2499 грн/МВт-год за те, що запустять блоки на газу в пікові години (з 8-ї до 20-ї) в робочі дні. Компанія «Укренерго» провела перший аукціон з придбання допоміжної послуги. Переможцями аукціону на 12-16 листопада стали «Київтеплоенерго» (київські ТЕЦ 5, ТЕЦ-6). В результаті компанія отримає оплату за електроенергію майже 5500 грн/МВт-год (або 5,5 грн за кВт-годину) , з яких – 3000 грн/МВт-год – це ціна на ринку на добу наперед (РДН), плюс ще 2499 грн/МВт-год – доплата за допоміжну послугу.

Юрій Продан: Можна було б у Держрезерв закупити вугілля. Але ж не купили, тому взимку будуть шукати «крайнього» – можливо, таким зроблять «ДТЕК»

«Ми ходимо лезом»

«У нас немає вугілля, газу також недостатньо, спрацьована вода – водосховища спустошені так, що немає чим регулювати (пікові навантаження в енергосистемі – «Главком»). Ми «супер» як підготувалися до зими, ходимо лезом. От зараз піднімуть потужність київських ТЕЦ до 600 МВт, ще 400 МВт візьмуть у Білорусі, загалом буде 1000 МВт. Плюс вводять два атомних блоки на Южно-Українській АЕС. Але ж вугілля все одно не буде, воно випрацьовується, не накопичується, тому будемо дуже залежати від імпорту. Крім того, невідомо, чи закупимо необхідні обсяги газу», – підсумував Юрій Продан.

«Можна було б у Держрезерв закупити вугілля, але й цього не зробили. Купили б вугілля в Держрезерв за дешевшою ціною і зараз би продали генеруючим компаніям дорожче, то ще б і заробили. Але ж не купили, тому взимку будуть шукати «крайнього» – можливо, таким зроблять компанію «ДТЕК», – прогнозує Юрій Продан.

Але ж «ДТЕК» (найбільша приватна енергокомпанія країни) заявила, що в них вугілля на зиму вистачить. Та це не врятує від звинувачень, адже диспетчер ринку – «Укренерго» – поставить «ДТЕК» в режим максимального завантаження, тому накопичені запаси вугілля швидко будуть спрацьовані. Тоді, звісно, можна буде звинувачувати «ДТЕК» в провалі підготовки до зими. «Але якщо і «ДТЕК» зупиниться, то станеться катастрофа», – каже колишній міністр.

До речі, «ДТЕК» розраховує закупити вугілля в Америці, але судна можуть пливти до березня, адже в черзі на завантаження можна стояти місяцями. А всі станції вже сьогодні разом через морози наростили спалювання щодоби до 75 тис. т вугілля (в тому числі 15 тис. т імпортного), а як вдарять сильніші морози, споживання вугілля різко зросте.

Енергетикам не вистачає 2 млрд кубів газу

Учасники згаданого зібрання під головуванням Тимошенко дійшли висновку: обсягів газу, що є в підземних сховищах, теж не вистачить для роботи в зимовий сезон газових енергоблоків ТЕЦ. Варто також врахувати, що Білорусь (яку Путін використовує як маріонетку у своїй гібридній війні – «Главком»), може в будь-який момент припинити експорт своєї електроенергії в Україну, і тоді потрібно запускати газові енергоблоки. Тому вже зараз потрібно додатково закупити як мінімум 2 млрд куб м газу, – повідомив «Главкому» відомий експерт, колишній керівник департаменту «Нафтогаз України» Ярослав Диковицький.

Мінімум 2 млрд кубометрів газу потрібно купити за умови, що газотранспортна система працюватиме у штатному режимі, тобто протягом зими прокачуватиме законтрактовані наприкінці 2019 року обсяги російського газу через Україну – 40 млрд куб м на рік до 2024 року.

Ярослав Диковицький: Насторожують заяви посадовців про те, що енергетика готова до зими і газу нібито достатньо

Але не можна виключати, що з нового року, як тільки запрацює обхідний газопровід Північний потік – 2, «Газпром» може взагалі припинити прокачування газу через Україну. І тоді тиск у нашій трубі впаде до мінімальних позначок, а це означає, що в період найсильніших морозів газ взагалі не вдасться підняти з підземних сховищ.

Саме тому експертів насторожують заяви посадовців про те, що енергетика готова до зими і газу нібито достатньо. Насправді ситуація непередбачувана. Тому вже зараз експерти радять створити єдиний координаційний центр, об‘єднану диспетчерську групу, до складу якої має увійти «Оператор газотранспортної системи України» та «Оператор газосховищ України» (філія «Укртрансгазу»).

«Раніше ми входили в зиму ще з меншими запасами газу, але це не можна порівнювати, адже тоді в зимовий період були прямі поставки газу з труби, а зараз ми входимо з мінімальними запасами і висока ймовірність того, що будемо без прямих поставок. Тому ситуація тривожна», – зазначає Диковицький.

«Досвід навіть європейських операторів свідчить, що в умовах екстремальних ситуацій були неузгоджені дії, адже інтереси у операторів різні», – нагадав енергетичний експерт Леонід Уніговський.

Нині в підземних сховищах зберігається десь 17,9 млрд куб м газу, з них 4,5 млрд куб м – це буферний газ, який ніколи не підіймається. Ще 3 млрд куб м зберігається на митному складі – якщо цей газ ввозиться в Україну, то він розмитнюється. А якщо газ повертається в Європу (нині власники цього газу качають в Європу десь по 20 млн куб м за добу), то мито не сплачують.

На думку експертів, «Нафтогаз» мав би викупити газ з митного складу за ринковою ціною. Але поки що невідомо, які плани у компанії. Водночас у пресі звучать звинувачення: нібито «Нафтогаз» планує віддати цей газ «Укрнафті», половина акцій якої належить олігарху Коломойському. Проте «Нафтогаз» все це спростовує, але й не озвучує намірів щодо придбання додаткових обсягів газу з митного складу, тобто з підземних газових сховищ в Україні. А тим часом його власники експортують цей газ у європейські країни.

Наталка Прудка, «Главком»