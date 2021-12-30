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    Події в Україні

    На Львівщині знайшли міну часів Другової світової, яка висіла на дереві (фото)

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    Міну знешкодили піротехніки - На Львівщині знайшли міну часів Другової світової, яка висіла на дереві (фото)

    Міну знешкодили піротехніки

    фото: ДСНС

    У ДСНС зазначили, що «міна не виросла на дереві, наче плід, і не висить там з початку війни»

    На Львівщині у лісі поблизу села виявили мінометну міну часів Другої світової війни, яка висіла на дереві. Про це сьогодні інформує ДСНС.

    «Невже без малого 80 років, з часів Другової світової, ця мінометна міна провисіла на дереві ніким не помічена? Це тим більше дивовижно, бо знаходилася вона буквально в парі сотень метрів він житлових будинків села Гримайлівка Золочівського району», – заявили у пресслужбі.

    У ДСНС зазначили, що «міна не виросла на дереві, наче плід, і не висить там з початку війни, а її туди турботливо повісили небайдужі громадяни, які вважають, що при виявленні вибухонебезпечних предметів це – єдиний правильний вихід».

    фото: ДСНС
    фото: ДСНС

    Повідомляється, що міну знешкодили піротехніки.

    У ДСНС закликали громадян бути обережними з боєприпасами загалом і часів Другої світової війни зокрема, і у разі їх виявлення негайно повідомляти за номером 101.

    Раніше повідомлялося, що СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою.

    Теги: Львівщина ДСНС Друга світова війна вибухівка боєприпаси ліс
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    На Львівщині знайшли міну часів Другової світової, яка висіла на дереві (фото)