На Львівщині знайшли міну часів Другової світової, яка висіла на дереві (фото)
Міну знешкодили піротехніки
У ДСНС зазначили, що «міна не виросла на дереві, наче плід, і не висить там з початку війни»
На Львівщині у лісі поблизу села виявили мінометну міну часів Другої світової війни, яка висіла на дереві. Про це сьогодні інформує ДСНС.
«Невже без малого 80 років, з часів Другової світової, ця мінометна міна провисіла на дереві ніким не помічена? Це тим більше дивовижно, бо знаходилася вона буквально в парі сотень метрів він житлових будинків села Гримайлівка Золочівського району», – заявили у пресслужбі.
У ДСНС зазначили, що «міна не виросла на дереві, наче плід, і не висить там з початку війни, а її туди турботливо повісили небайдужі громадяни, які вважають, що при виявленні вибухонебезпечних предметів це – єдиний правильний вихід».
Повідомляється, що міну знешкодили піротехніки.
У ДСНС закликали громадян бути обережними з боєприпасами загалом і часів Другої світової війни зокрема, і у разі їх виявлення негайно повідомляти за номером 101.
Раніше повідомлялося, що СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні схрони з патронами та вибухівкою.