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    Могла здетонувати авіабомба: на будмайданчику в Мюнхені прогримів вибух

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    У результаті вибуху уламки розлетілися на сотні метрів - Могла здетонувати авіабомба: на будмайданчику в Мюнхені прогримів вибух
    У результаті вибуху уламки розлетілися на сотні метрів
    фото: navigation

    Звук вибуху на будівельному майданчику Deutsche Bahn було чути на відстані декількох кілометрів від епіцентру

    У німецькому Мюнхені на будмайданчику Deutsche Bahn прогримів вибух. Як пише Bild, за попередньою інформацією, здетонувала 250 кілограмова авіабомба часів Другої світової війни.

    За даними ЗМІ, звук вибуху на будівельному майданчику Deutsche Bahn було чути на відстані декількох кілометрів від епіцентру. Поранення отримали три людини, одна з яких перебуває у важкому стані.

    У районі вибуху призупинено залізничне сполучення, поліція оточила територію.

    Точна причина вибуху поки невідома. За попередніми даними, під час земляних робіт здетонувала 250 кілограмова авіабомба часів Другої світової війни.

    Як повідомив виданню міністр внутрішніх справ Баварії Іохам Херрманн, у результаті вибуху уламки розлетілися на сотні метрів. За його словами, в цей час проводиться огляд території в районі епіцентру.

    Внаслідок вибуху постраждали троє осіб, фото: navigation
    Внаслідок вибуху постраждали троє осіб, фото: navigation

    Будмайданчик Deutsche Bahn розташований недалеко від головного залізничного вокзалу в центрі Мюнхена.

    До слова, сьогодні у будинку на Одещині прогримів вибух (фото).

    Теги: вибух Німеччина Друга світова війна будівництво
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    Могла здетонувати авіабомба: на будмайданчику в Мюнхені прогримів вибух