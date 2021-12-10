На Хмельниччині знищили арсенал часів Другої світової війни (відео)

Місцеві мешканці майже щодня знаходять бомби

Сапери ДСНС у спеціально відведеному місці знищили 129 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Серед них артилерійські снаряди, мінометні та протипіхотні міни.

Арсенал виявили в урочищі Евеліна, поблизу смт Ярмолинці, що в Хмельницькому районі, повідомили у відомстві.

У роки Другої світової війни урочище було районом ведення бойових дій. Тож вибухонебезпечні предмети у цій місцевості – не рідкість. Майже щодня піротехніки ДСНС виїжджають на знищення бомб, снарядів‚ мін‚ гранат чи набоїв, які знаходять місцеві мешканці. Варто зазначити, що впродовж 2021 року на Хмельниччині сапери виявили та знищили 1472 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минули війн.

Нагадаємо, нещодавно до столичної поліції зателефонував чоловік із повідомленням про замінування автозаправної станції на вулиці Олени Теліги. Поліція оперативно затримала підозрюваного. Порушник пояснив свій вчинок тим, що напередодні між ним та працівниками АЗС виник конфлікт і він у такий спосіб вирішив їм помститися.

28 листопада в Києві невідомий повідомив про «замінування» практично усіх торгово-розважальних центрів.

Раніше станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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