Якщо завтра війна. Чи справді німці напали на СРСР без попередження?

Сьогодні понад 80 років відокремлюють нас від тих подій

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Летним утром Граната упала в траву, Возле Львова Застава во рву залегла. «Мессершмитты» плеснули бензин в синеву, – И не встать под огнём у шестого кола…

Это случилось 22 июня 1941 года…

Ранним утром после артиллерийской и авиационной подготовки немецкие войска перешли границу СССР.

Нападение нацистов стало полной неожиданностью для высшего политического руководства Советского Союза.

Выступая по радио в день начала войны, нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов назвал это вторжение «беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством».

Войска не были своевременно приведены в полную боевую готовность и не заняли рубежи обороны. Не было завершено их сосредоточение и развёртывание. В результате первого удара, прямо на аэродромах сгорело свыше 1200 боевых самолётов.

Стремительное нападение нацистов позволило вермахту захватить стратегическую инициативу, и получить тактическое преимущество при ведении боевых действий. Красная Армия была вынуждена отступать аж до стен Москвы.

С тех пор вот уже более 80 лет советские, а за ними и российские военные историки пытаются объяснить сокрушительное поражение Красной Армии в начальном периоде войны внезапностью нападения гитлера.

Но, даже если согласиться с оценкой Вячеслава Молотова, назвавшего нападение Гитлера «вероломным», то есть таким, которое совершено в нарушение Пакта о ненападении между Германией и СССР от 23 августа 1939 года, более известного как пакт Молотова – Риббентропа, то всё-равно остаётся вопрос:

А было ли это нападение внезапным?

В самом деле: ну не мог же Гитлер только вчера вечером принять решение напасть на СССР, а уже сегодня утром «перейти границу у реки»?

Архивные документы свидетельствуют: окончательное решение напасть на СССР Гитлер принял 18 декабря 1940 года, когда подписал печально известную директиву N 21 о разработке плана «Барбаросса».

Этот план предусматривал «разгром Советской России в ходе кратковременной кампании ещё до того, как будет закончена война против Англии».

То есть, Гитлер планировал ведение войны на два фронта.

Перед вермахтом ставилась задача уничтожения «основных сил русских сухопутных войск, находящихся в западной части России» в ходе смелых операций «посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев».

При этом, «отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено» путём их быстрого преследования.

Конечной целью операции являлось «создание заградительного барьера против азиатской части России по общей линии Волга-Архангельск».

То есть, первоочередная и главная задача вермахта – не оккупация обширных территорий СССР, а разгром его вооружённых сил.

Как пелось в довоенной песне: – Первым делом, первым делом – самолёты! – Ну, а девушки? – А девушки – потом!

И всё же...

Как ни крути, но с дня подписания директивы N 21 до момента реализации плана «Барбаросса» прошло 6 месяцев.

Неужели никто не видел, как сосредотачиваются силы вермахта у границ СССР, как подтягиваются тыловые службы, как усовершенствуется сеть аэродромов, железных и автомобильных дорог?

Неужели никто не видел, как вермахт проводит авиаразведку и активизирует свою деятельность в приграничной полосе? Проще говоря:

Куда смотрела советская разведка???

И здесь начинается самое интересное.

Дело в том, что перед войной в СССР разведка была. И не одна, а сразу ДВЕ.

Была внешняя разведка НКГБ (ныне – Служба внешней разведки РФ) и Главное разведывательное управление Генерального штаба Наркомата обороны (ныне – ГУ ГШ ВС РФ).

Каждая из разведок имела собственную агентурную сеть, автономно собирала информацию и лично докладывала её Сталину.

То есть, товарищ Сталин, получая информацию сразу из двух источников, имел уникальную возможность её сравнить, и сделать соответствующие выводы.

Так что же докладывала ему разведка?

Информация о предстоящем вторжении шла с января 1941-го по нарастающей.

Докладывались детали.

Сначала об аэрофотосъемке советских объектов – военных и промышленных. Немцы осуществляли ее очень массированно с территории оккупированной Польши и из сопредельных стран – Финляндии, Северной Норвегии.

Использовалась техника высокого разрешения.

Источник в главном штабе немецких Люфтваффе докладывал: снимки великолепные, «они уже конкретно преобразуются в материал для оформления цели бомбардировок».

Немцы понимали, что дороги в СССР не очень – плохие шоссейные и никудышные грунтовые, так что основные способы перевозки техники – железные дороги

Железнодорожные узлы и развязки стали первыми целями бомбардировок. Так они считали возможным блокировать и парализовать возможность маневра Красной Армии.

Разведка докладывала, что идет беспрерывное пополнение живой силой и техникой частей, которые дислоцируются на территории оккупированной Польши.

Готовятся средства для форсирования водных преград.

Оборудуются в большом количестве полевые аэродромы для сосредоточения авиации.

Склады боеприпасов и горючего – полевые.

А со второй половины июня поступающие с германских предприятий боеприпасы выгружались прямо на грунт!

В конце мая 1941 года подполковник ГРУ Новобранец разослал в войска разведсводку с указанием точной численности соединений вермахта, сосредоточенных у границ СССР.

Агент ГРУ в Токио «Банзай» – Рихард Зорге передал в Центр точную дату начала войны.

О приближающемся нападении Гитлера Сталина предупреждал Уинстон Черчилль.

Наконец, 17 июня 1941 г. начальник внешней разведки Фитин лично докладывал Сталину о предстоящем нападении гитлеровской Германии на Советский Союз

На прием к нему он прибыл вместе с наркомом НКГБ Меркуловым.

Когда начальник разведки докладывает информацию лично, ручаясь за ее корректность и достоверность, то ошибка в этом вопросе, вне всяких сомнений, могла в тогдашней ситуации стоить ему головы.

Фитин взял на себя всю полноту ответственности, подтвердив: информация полностью соответствует действительности.

Она заключалась в том, что агент «Старшина», офицер штаба военно-воздушных сил Германии, сообщил: из всех документов, прошедших через его руки, следует, что все приготовления к вторжению закончены, вермахт находится в режиме ожидания. Это может случиться завтра или послезавтра, через несколько дней, но не позже.

А что же Сталин?

На разведдонесении агента «Старшины» из штаба Люфтваффе, Сталин начертал резолюцию:

Т(оварищу) Меркулову. Можете послать ваш источник из штаба герм(анской) авиации к ё…й матери. это не источник, а дезинформатор. И. Ст(алин).

А всего за 4 дня до начертания этой исторической резолюции, 13 июня 1941 года Сталин санкционировал заявление ТАСС, в котором говорилось:

«…По данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям…

…СССР, как это вытекает из его мирной политики, соблюдал и намерен соблюдать условия советско-германского пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными…»

И это за 9 дней до начала войны!

«Не поддаваться на провокации! Гитлер не нападёт. Он просто блефует и поднимает ставки ввиду предстоящих переговоров» – таков был лейтмотив указаний войскам от высшего военно-политического руководства СССР в течение всего 6-и месячного периода с момента подписания Гитлером директивы N 21 и до начала боевых действий.

Как справедливо однажды заметила Барбара Такман, «войны никто не хотел, поэтому война была неизбежной».

Почему же сталин не верил в нападение гитлера на ссср, несмотря на явные признаки его приближения?

Потому что Сталин считал Гитлера умным. А Гитлер умным не был

Ну, в самом деле, разве умный человек, стоящий во главе Германии, ввяжется в войну на два фронта?

Неужели умный человек во главе Германии забыл о том, чем для неё закончилась такая война в 1918 году?

Ведь Великобритания продолжала борьбу, а попытка договориться с ней о сепаратном мире, для чего Гитлер послал на переговоры своего Ермака – Рудольфа Гесса – наци N 2, закончилась полным провалом.

Черчилль договариваться отказался. И тут же предупредил Сталина о грядущем нападении Гитлера на СССР.

Но Сталин, в отличие от Черчилля, знал о реальном соотношении сил между Германией и СССР, о подавляющем численном превосходстве Красной Армии в живой силе и технике.

А потому все предупреждения премьер-министра Великобритании оставил без внимания.

Ну как может человек в здравом уме и доброй памяти решится на нападение при таком численном соотношении сторон!?

Но вот чего Сталин точно не знал, так это того, что, готовя нападение на СССР, Гитлер понятия не имел о реальном численном соотношении сторон! Об этом свидетельствует записанный финским звукоинженером Тором Даменом частный разговор между Гитлером и Маннергеймом, который состоялся 4 июня 1942 года в Хельсинки во время празднования 75-летия маршала:

Гитлер: ... очень серьезная опасность, пожалуй, самая серьезная – это всё, что можно сказать на данный момент. Мы сами не понимали – насколько хорошо это государство [СССР] было вооружено.

Маннергейм: Нет, и мы не думали об этом.

Гитлер: Нет, я тоже нет.

Маннергейм: Даже во время Зимней войны мы не особенно задумывались над этим. Конечно ...

Гитлер (перебивает): Да.

Маннергейм: Теперь нет никаких сомнений в том, что все эти вооружения были у них и тогда.

Гитлер: Безусловно. Это самые огромные вооружения, что могли бы себе представить люди. Ну, если бы кто-то сказал мне, что страна с ... ( Гитлерa прервал звук открытия и закрытия дверей) Если кто-то сказал мне, чтобы речь идёт о 35,000 танках, я бы ответил: «Ты с ума сошёл!»

Маннергейм: Тридцать пять?

Гитлер: Тридцать пять тысяч танков.

Другой голос в фоновом режиме: Тридцать пять тысяч! Да!

Гитлер: Мы уничтожили – уже к сегодняшнему дню – более 34,000 танков. Если бы кто-нибудь сказал мне, что у вас какой-нибудь страны есть 35,000 танков, я бы сказал: «Вы, батенька, преувеличиваете в два или в десять раз. Вы сумасшедший. Вы видите призраков». Я не счёл бы это возможным. Ранее я говорил Вам, мы нашли заводы, один из них в Kраматорске, например. Только там два года назад было несколько сотен [танков]. Мы ничего не знали. Сегодня есть танковый завод, где в течение первой смены работают около 30,000, а за сутки чуть более 60,000 – один танковый завод! Гигантские фабрики! Массы рабочих, которые, конечно, жили, как животные и ...

Другой голос (перебивает): В Донецкой области?

Гитлер: В области Донца. (Фоновый шум от стук чашек и тарелок).

Маннергейм: Ну, если вы помните, у них было почти 20-25 лет свободы, чтобы вооружить себя ...

Гитлер: (тихо перебивает) Это было невероятно.

Маннергейм: И всё-всё потрачено на вооружение.

Гитлер: Только на вооружение.

Маннергейм: Только на вооружение!

Вот так фюрер планировал войну. Не имея понятия о реальных возможностях вероятного противника!

Но самый главный просчёт Сталина состоял в том, что он не понимал качественного различия между вермахтом и Красной Армией.

Он всегда во главу угла ставил количественные параметры вооружённых сил. Иными словами, его в первую очередь интересовало количество войск.

«А сколько дивизий у папы Римского?» – как-то спросил Сталин у Черчилля, рассуждавшего о влиятельности Ватикана на католиков Польши. Черчилль был потрясён…

Да, Сталин уважал только силу. Но при этом, он даже не предполагал, что у физической силы, могут быть не только количественные параметры.

Что сила может иметь и качественное измерение.

Поэтому ему и в голову не приходило, что при таком количественном соотношении войск, Гитлер решится напасть!

А между тем, Гитлер напал…

Тогда, в 1941-1945 годах за ошибки Сталина заплатили кровью наши деды и прадеды.

До сих пор никто точно не может сказать: сколько же их всего лежать осталось в темноте? У незнакомого посёлка, на безымянной высоте… 7, 20, 27, 40 или 43 миллиона? Никто не знает точно.

Да и зачем знать? Ведь «бабы ещё нарожают», как заметил один из героев той войны – маршал Жуков.

Воистину, гибель одного человека – это трагедия. Гибель миллионов – просто статистика. Ибо «мёртвые сраму не имут».

Сегодня более 80 лет отделяют нас от тех событий.

Война вновь у порога.

А что же мы, украинцы? Какие выводы для себя сделали? Какие уроки вынесли из тех событий?

Похоже, что никаких.

Джерело: блог Андрія Реви

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