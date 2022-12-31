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На Миколаївщині море винесло на узбережжя міну (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Миколаївщині море винесло на узбережжя міну (відео)
Протикорабельну міну було виявлено на узбережжі Миколаївщини
фото: скріншот із відео

Підрозділом ВМС Збройних сил України успішно знищено чергову міну

На морському узбережжі Миколаївщини місцевими мешканцями було виявлено протикорабельну міну, яку винесло штормове море. Про небезпечну знахідку було негайно повідомлено військовим. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Чергову міну було оперативно знешкоджено силами групи розмінування ВМС.

Військові нагадують, що у випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Слід негайно обмежити доступ до небезпечної зони та повідомити відповідні служби.

До слова, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прогнозує, що на розмінування регіону, зокрема Кінбурнської коси, можуть піти десятки років.

Теги: міни Чорне море Україна росія війна

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