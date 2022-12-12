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Розмінування Миколаївщини: Кім назвав найнебезпечніші місця

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Розмінування Миколаївщини: Кім назвав найнебезпечніші місця
Фахівці поступово розміновують деокуповані території
фото з відкритих джерел

Кінбурнську косу доведеться розміновувати десятки років

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прогнозує, що на розмінування регіону, зокрема Кінбурнської коси, можуть піти десятки років. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами Кіма, через замінування є проблематичним транспортне сполучення зі звільненою Снігурівкою та деякими селами на півдні області.

«Там два пошкоджених мости на основному напрямку Снігурівка – Миколаїв, відновлене вже сполучення Снігурівка – Березнегувате. Два мости ми відремонтуємо найближчим часом. Але немає сполучення не через те, що у нас дороги непроїзні – вони вже відновлені та відновлюються далі, а через те, що там дуже багато мін і обмеження є щодо повернення до домівок, які в цих селах. Там є ще 5 мостів південніше Снігурівки, які теж треба відновлювати для того, щоб сполучення було як і раніше. Але це все супроводжується розмінуванням. Дуже багато мін і саме через це немає регулярного сполучення, але воно буде», – сказав голова ОВА.

Кім назвав найбільш небезпечні об’єкти зараз в області: «Найнебезпечніше – це лісосмуга, яка була військова, де було протистояння. На другому місці – це місця, де вони проживали. Тобто там, де вони знаходилися, там є небезпека. Були випадки, коли вони (російські військові – ред.) мінували навіть підвал багатоповерхівки».

Очільник ОВА зазначив, що Кінбурнську косу ще до масштабної війни продовжували розміновувати після Другої світової війни. «Тому там ситуація складна. Море, звичайно, ще складніше, тому що течії викидають (снаряди – ред.). Що стосується полів, ми це зробимо, але, я думаю, на це піде десятки років», – вважає Кім.

Теги: окупанти росія війна розмінування Миколаївщина

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